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Сенатор от КПРФ предположил почему власти не вводят официальный карантин

Новости
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Проводимые карантинные меры в регионах страны важны, но они проводятся с массовым нарушением законов. Такое заявление сделал иркутский сенатор Вячеслав Мархаев, пишет Тайга.инфо.

По его словам, федеральные власти намеренно не говорят о чрезвычайной ситуации, для того, чтобы уклониться от обязательств перед гражданами.

«Распоряжением президента страны жителям объявлены нерабочие дни до 30 апреля текущего года с необходимостью соблюдения „самоизоляции“. Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в своем Instagram. — Для придания им юридической основы, правительство способствует быстрому принятию ряда законопроектов в спешном режиме в Госдуме».

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Он уточнил, что федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» напрямую указывает на необходимость ввода ограничительных мер органами исполнительной власти в регионах. Однако, принимаемые сейчас законы и нормативные акты подписываются для обхода имеющихся.

«Меры предупреждения и предотвращения развития эпидемии необходимы, и мы их абсолютно не оспариваем. Более того, 55 статья Конституции России позволяет властям ограничить права граждан для защиты здоровья населения, — уточнил Мархаев. — В России, согласно статистике, за год умирает, около 25 тыс. человек от пневмонии, вызванной осложнениями разных болезней. В Москве и без коронавируса от пневмонии умирает в среднем по 5−6 человек в сутки по данным СМИ. Но, как видите, в связи с эпидемией коронавируса об умерших от пневмонии гражданах, власти и СМИ умалчивают, и только в случае, если кто-то из них умрет от осложнений, вызванных коронавирусом, начинают с тревогой обозначать, что человек „умер от коронавируса“».

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По мнению Вячеслава Мархаева, власти сейчас настроены не столько на борьбу с эпидемией, сколько на «совсем другие и явно антинародные, где в основе лежит не „самоизоляция“, а „изоляция“».

«Введенные ограничения в полной мере губительны для сектора малого и среднего предпринимательства, — сказал Мархаев. — В результате непродуманных мер, или полумер, будут обречены на гибель сотни тысяч мелких и средних предприятий. Многие сетевые ресурсы сообщают о большом количестве жалоб на работодателей, которые в нарушение указа главы государства не сохраняют зарплату сотрудникам, а предлагают уйти в не оплачиваемые отпуска или уволиться. Но в данном случае, проблема не в жадности работодателей, а в отсутствии безопасности и сохранности собственного бизнеса. Условие сохранения заработной платы работникам невозможно обеспечить при массовом уменьшении валовой выручки и отсутствии деятельности как таковой».

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Сенатор уверен, что власти намеренно избежали понятий «карантин» или «чрезвычайная ситуация», заменяя их на «самоизоляцию» и «нерабочие дни». Это, по его словам, делается с целью избегания обязательств, которые вводят эти режимы для государства.

«Именно нежелание возмещать ущерб и убытки российскому бизнесу, которые он уже терпит и есть главная причина всех попыток манипуляций, связанных с отказом ввода карантина либо чрезвычайной ситуации и объявления непонятных длительных выходных с необходимостью самоизоляции, — пояснил Мархаев. — В свою очередь, нужно понимать, что гибель сектора малого и среднего бизнеса, о существовании которого так настоятельно убеждает нас президент, нарушит наполнение бюджетов именно в регионах, где наполняемость бюджета и так проблемная».

Помимо этого, сенатор Мархаев призвал голосовать против поправок в Конституцию.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.infpol.ru

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