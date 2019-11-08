Почему гречка и сахар на Алтае дорожают

Новости 07.04.2020 10:55 138

В марте Алтайский край вошел в число регионов, где сахар и гречневая крупа подорожали сильнее всего – на 26,2% и 13,7% соответственно. Об этом сообщает Росстат.

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Сахар-песок подорожал сильнее, чем на Алтае, лишь в Чувашской республике – на 27,5%, а гречка – только в Башкортостане (на 13,8%).

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал «Известиям», что производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен — максимум на 15–20%.

По его словам, у многих товаров из-за валютных колебаний выросла себестоимость. На стоимость товаров, при изготовлении которых используют муку и зерно, повлияли транспортные расходы компаний, к концу марта увеличившиеся вдвое. Кроме того, выросла цена упаковки и других импортных составляющих.

Что касается сахара, то стоит напомнить, что в 2019 году в Алтайском крае был собран рекордный урожай сахарной свеклы. В начале 2020 года цены на сахар «обрушились» - по сравнению с предыдущим периодом, он подешевел на 38%. Видимо, теперь происходит выравнивание.