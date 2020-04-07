Единоросс Юрий Ряполов стал самым медийным депутатом БГД в марте

Рейтинги 07.04.2020 10:25 202

Страх перед браками «с собачками» обеспечил депутату Юрию Ряполову лидерство в рейтинге упоминаемости за март.

Депутат заявил, что поддерживает пакет изменений, предложенных президентом, а также положительно оценил идею закрепить в главном документе страны, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.

"Некоторые говорят, что не следует вносить поправку в Конституцию, закрепляющую брак как союз мужчины и женщины. Но ведь мы уже столкнулись с тем, что в так называемых развитых странах устраивают бракосочетания с любимыми собачками. Мы хотим, чтобы в нашей стране происходило нечто подобное, под какими бы то ни было соусами?" – высказался депутат.

Ряполова цитировали не только краевые, но и многие российские СМИ.

На втором месте Александр Локтев. Депутат, который также является топ-менеджером Барнаульского пивоваренного завода, комментировал ситуацию с демпингом на рынке пивной продукции, а также стало известно, что он станет инвестором строительства центра для занятий ММА в Барнауле.

Третьей в рейтинге стала представительница «Справедливой России» Оксана Молодых. Она сообщила о том, что педагогов в Змеиногорском районе лишили надбавки к зарплате и активно комментировала эту тему.

Евгений Барсуков (ЕР), Лариса Белькова (ЕР), Геннадий Гаврин(ЕР), Сергей Завалихин (ЕР), Дмитрий Ильиных (ЕР), Иван Карпов (КПРФ), Алексей Маликов (ЕР), Иван Нифонтов (ЕР), Евгений Носенко (ЕР), Александр Обидин (СР), Петр Пугаев (КПРФ), Александр Тайчер, Виктор Юдин (ЕР) в марте не были никак представлены в краевых СМИ.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «Что делать», «Doc22», «Капиталист», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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