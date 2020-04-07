ВТБ упростил порядок предоставления кредитных каникул

Новости 07.04.2020 9:55 129

ВТБ теперь принимает заявки на предоставление кредитных каникул посредством чат-бота в ВТБ-Онлайн. Ранее заявку можно было подать лишь обратившись в контакт-центр. Через приложение клиенты смогут не только получить консультацию, но также подать заявку на отсрочку платежа и отправить фото подтверждающих документов.

ВТБ первым из банков заявил о разработке программ помощи заемщикам, пострадавшим от распространения коронавируса. Исходя из принципов социальной ответственности, банк предложил заемщикам возможность оформления кредитных каникул, изменение срока кредита или ставки – каждое обращение рассматривается индивидуально. За первую неделю ВТБ получил более 70 тысяч обращений от клиентов. Отсрочка платежей подключается автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа.