В Алтайском крае сотрудники полиции на улицах проверяют людей на наличие в списке обязанных самоизолироваться

Новости 07.04.2020 9:00 305

Жители городов и сел обратили внимание, что их гораздо чаще стали останавливать полицейские, чтобы узнать цель выхода или выезда на улицу.

«Если причина уважительная, никого не останавливают, сотрудники только рекомендуют побыстрее вернуться домой», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Особое внимание уделяется пожилым гражданам, в первую очередь тем, кому требуются жизненно важные препараты. В этом случае сотрудники также порекомендуют максимально быстро решить вопрос и вернуться домой».

При этом сотрудники связываются с дежурной частью, чтобы уточнить, не входит ли человек в список тех, кто находится на обязательной самоизоляции, получив соответствующее предписание.

По указанию генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна плотность пеших и автопатрулей в городах и районах края увеличена в полтора раза. Особое внимание руководством Главного управления уделяется обеспечению сотрудников полиции, в первую очередь, ППС, ГИБДД, участковых уполномоченных, которые непосредственно контактируют с населением, средствами защиты. Полицейские несут службу в масках и перчатках. Сотрудники Управления по вопросам миграции, оказывающие государственные услуги, обеспечены респираторами. Во все помещения органов внутренних дел приобретены дезинфицирующие средства.