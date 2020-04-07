Губернатор Виктор Томенко пояснил жителям региона, какие ограничительные меры введены в Алтайском крае и почему

Новости 07.04.2020 8:39 845

Обращение к жителям региона появилось в Инстаграме губернатора региона ночью 7 апреля. Губернатор поблагодарил за понимание и предупредил, что главной задачей остается выполнение всех предписаний и правил, обозначенных в федеральных и краевых документах.

Он рассказал, что отменена весенняя охота, плановая медицинская помощь, включая диспансеризацию и стоматологические услуги.

«К сожалению нет пока возможности разрешить работу учреждений и организаций, оказывающих услуги, которые предусматривают очное присутствие граждан», - сказал губернатор.

По всей видимости речь идет о парикмахерских, салонах красоты, массажных салонах и тд.

При этом правительством края определены отрасли экономики и видов деятельности, которые должны продолжить свою работу. В него вошли производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи, химических продуктов, резиновых, пластмассовых и металлических изделий, электрического оборудования, аппаратуры, автотранспортных средств, мебели, бумаги и картона, лесоводства и лесозаготовки, изделий из дерева. В перечень также вошли автотранспортные перевозки, перевозки грузов, такси, ветеринарное обслуживание, проектирование, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры. Помимо этого также разрешены производство строительных материалов, функционирование систем жизнеобеспечения, дорожная деятельность, информационные технологии, ремонт обуви, пошив одежды, ремонт бытовой техники, услуги химчисток и прачечных, автосервисы, охранная деятельность и многое другое.

«Совместно с правительством Российской федерации мы ведем работу над пакетом мер поддержки тех видов бизнеса, которые очевидно пострадают от пандемии», - сообщил Виктор Томенко.

Также он отметил, что дал поручение о проведении регулярной дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, общественном транспорте, в зданиях железнодорожных и автовокзалах и остановок.

Кроме того, вводится карантин для прибывающих из Москвы:

«80 процентов всех новых случаев коронавирусной инфекции в России регистрируется в Москве, поэтому вплоть до особых распоряжений главного санитарного врача Алтайского края, вводим 14-дневную изоляцию для всех, прибывающих в наш аэропорт из Москвы. В этом случае жители Алтайского края будут проходить самоизоляцию в домашних условиях, жители других регионов, прибывающие в Барнаул, пройдут ее в специально отведенных для этого местах», - пояснил Виктор Томенко.

Губернатор разрешил вернуться к обычной жизни жителям сел младше 65 лет. Исключение составляют крупные села и райцентры, где, как и в городах региона, сохраняется прежний режим. Людям старшего поколения рекомендовано себя поберечь, а вот для хроников – самоизоляция обязательна. При этом разрешается приходить к родственникам и ездить на дачу, но иметь при себе паспорт.

Все ограничения пока действуют бессрочно, если ситуация изменится в лучшую сторону. Срок их прекращения будет сразу определен.