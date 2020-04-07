Федеральные власти установили ограничения на продажу масок и перчаток

Новости 07.04.2020 7:50 160

Продавать маски, респираторы и перчатки смогут только фармацевтические компании, а цена на них не должна повышаться более чем на 10% (и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж). Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабмина, - сообщает Интерфакс.

В перечень медизделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков. Постановление уже вступило в силу.

Кроме того, кабмин ввел упрощенный порядок регистрации ряда медицинских изделий, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. К таким изделиям отнесены различные виды аппаратов для искусственной вентиляции легких, оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, лабораторные реагенты, калибраторы и наборы для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, а также медицинские халаты, маски, респираторы, бахилы, перчатки, термометры и регистраторы.

Теперь, любое одноразовое изделие из перечня можно реализовывать на территории России даже без разрешения Росздравнадзора, если такие изделия прошли регистрацию в стране-изготовителе.

Получить регистрационное удостоверение в упрощенном порядке можно за три дня, отправив документы в электронной форме. Эта норма будет действовать будет только до 1 января 2021 года.