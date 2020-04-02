Чем запомнилась региональная политика в марте 2020

Новости 06.04.2020 19:00 312

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко остался в разделе «Среднее влияние» в мартовском рейтинге влияния глав субъектов РФ, составленном АПЭК. Он переместился с 59 на 61 место.

Усиление влияния губернаторов и внутриэлитная напряженность

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По мнению экспертов, предоставление дополнительных полномочий губернаторам в сфере ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции усиливает политическое влияние глав регионов. При этом, в таких условиях повышается их уязвимость для информационных атак и вероятность более жесткой реакции центра в случае роста количества инфицированных.

Эти атаки против губернаторов могут быть обусловлены интенсивностью внутриэлитных конфликтов и уровенем разногласий между главой региона и влиятельными федеральными игроками (корпорациями и аппаратными группами влияния).

Необходимость противодействия распространению коронавируса инфекции в марте – начале апреля 2020 года не способствовало снижению внутриэлитной напряженности в целом ряде регионов, в том числе потребовав более пристального внимания центра к ситуации на местах. После ожидаемого в апреле пика распространения коронавирусной инфекции, возможны временные компромиссы или отложенные решения в ходе внутриэлитных конфликтов, в том числе на уровне областных центров.

В то же время, подведение по крайней мере, предварительных итогов работы в этой сфере региональных и муниципальных властей в мае 2020 года может стать фактором новой активизации внутриэлитных конфликтов и попыток передела сфер влияния - на фоне уязвимости чиновников для информационных атак в этот период.

Горизонтальная мобильность управленческих кадров

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Наиболее резонансными событиями стали назначение в начале апреля на пост врио главы Архангельской области руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, а также переход на пост врио главы Камчатского края премьера Якутии Владимира Солодова.

Хотя примеры назначения губернатора одного региона на пост руководителя другого до сих пор являлись скорее исключением (такой опыт ранее был у Николая Меркушкина и Олега Кожемяко), это может стать более распространенным карьерным сценарием для управленцев-технократов, ранее имевших опыт работы на федеральном уровне

Усиление роли Госсовета

Авторы исследования полагают, что деятельность рабочих групп Госсовета может активнее использоваться для продвижения успешных региональных практик в регионы (аналогично копированию опыта Москвы в других субъектах РФ).

При этом также возможно возрастание текущего влияния губернаторов, возглавляющих профильные рабочие группы по различным проблемам. Кроме того, активное вовлечение руководителей регионов в деятельность подобных групп может привести к практике назначения губернаторами чиновников с опытом работы на федеральном уровне.