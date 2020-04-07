Имбирь не поможет: врач-единоросс рассказал о фейках про коронавирус, которые получил за последнюю неделю

Новости 06.04.2020 18:00 345

Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, председатель комитета по здравоохранению и науки Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Лазарев призвал жителей региона не верить слухам и не распространять фейковую информацию.

«В связи с растущим числом заболевших коронавирусом за Уралом в различных чатах в мессенджерах и на страницах социальных сетей, а иногда и в средствах массовой информации мы видим распространение непроверенной информации о том, как нам якобы лучше лечиться, кто и как заражается этим вирусом. Я призываю жителей Алтайского края не верить и не распространять эти данные, поскольку они являются фейком», - заявил Александр Лазарев.

Заслуженный врач опроверг распространенную несколькими неделями ранее информацию об эффективности имбиря при лечении коронавируса и предостерег граждан от использования народных и нетрадиционных методов лечения, в особенности если продукт употребляется в пищу впервые.

Отдельно Александр Лазарев остановился на фейках, которые и сам успел получить в рассылках за последнюю неделю. Ему приходили сообщения о якобы десятках заболевших коронавирусом в Алтайском крае и сокрытии информации об этом. Также анонимы пытались пояснить врачу, что коронавируса не существует, а вместо этого якобы людям вживляются чипы, что влечет за собой летальный исход.

Александр Лазарев дал несколько рекомендаций относительно всей поступающей информации:

«Доверяйте только официальным каналам, не нужно верить всему, что пишут в анонимных группах или непроверенной рассылке. Следите за информацией, к примеру, на сайте Правительства Алтайского края, в официальной группе в социальных сетях оперативного штаба региона: во «Вконтакте», «Телеграме» или через средства массовой информации, имеющее свидетельство о регистрации. Региональное отделение партии «Единая Россия» создало по всем муниципальным образованиям региона чаты в WhatsApp, где также в ежедневном режиме информирует однопартийцев по ситуации с коронавирусом. Никакого сокрытия информации нет, власти региона делают все возможное для оперативного информирования», - резюмировал он.

Кроме того, он призвал аккуратно соблюдать пункты Указа губернатора Алтайского края Виктора Томенко «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».