АКЗС может перенести формирование списка в Общественную палату из-за коронавируса

Полномочия Общественной палаты Алтайского края заканчиваются 27 июня. До этого срока губернатор и АКЗС должны утвердить по 15 человек, которые в последствие утвердят еще 15 человек в действующий состав.
Председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов пояснил «Политсибру», что вопрос формирования состава ОПАК от регионального парламента, так же как и отчет губернатора Виктора Томенко, перенесены на майскую сессию.
«В повестке на апрельскую сессию стояли именно эти вопросы. Их предварительно решено перенести на май. Сейчас рано говорить о том, что решение принято точно, потому как не ясно, что нас всех ждет в будущем», - дал понять Осипов.
Законотворческий процесс на Алтае остановлен не будет
Отметим, что на текущей неделе депутаты Алтайского Заксобрания намерены принять изменения в Регламент АКЗС, которые дадут им право принимать краевые законы на удаленном режиме. Об этом 6 апреля сообщил спикер краевого парламента Александр Романенко.
Постановление об изменениях в регламент будет направлено депутатам вместе с именными подписными листами для голосования.
Андрей Осипов пояснил, что изменения вводятся на случай необходимости экстренного принятия какого-либо закона Алтайского края или изменения в закон в период чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.
До конца сроков подачи остался один день