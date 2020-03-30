АКЗС может перенести формирование списка в Общественную палату из-за коронавируса

Новости 06.04.2020 18:25 290

Полномочия Общественной палаты Алтайского края заканчиваются 27 июня. До этого срока губернатор и АКЗС должны утвердить по 15 человек, которые в последствие утвердят еще 15 человек в действующий состав.

Председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов пояснил «Политсибру», что вопрос формирования состава ОПАК от регионального парламента, так же как и отчет губернатора Виктора Томенко, перенесены на майскую сессию.

«В повестке на апрельскую сессию стояли именно эти вопросы. Их предварительно решено перенести на май. Сейчас рано говорить о том, что решение принято точно, потому как не ясно, что нас всех ждет в будущем», - дал понять Осипов.

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Отметим, что на текущей неделе депутаты Алтайского Заксобрания намерены принять изменения в Регламент АКЗС, которые дадут им право принимать краевые законы на удаленном режиме. Об этом 6 апреля сообщил спикер краевого парламента Александр Романенко.

Постановление об изменениях в регламент будет направлено депутатам вместе с именными подписными листами для голосования.

Андрей Осипов пояснил, что изменения вводятся на случай необходимости экстренного принятия какого-либо закона Алтайского края или изменения в закон в период чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.