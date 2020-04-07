Глава Алтайского минздрава рассказал, сколько доплатят медикам за работу с коронавирусом

Новости 06.04.2020 17:32 760

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на пресс-конференции 6 апреля рассказал, сколько доплатят медицинским работником за взаимодействие с пациентами, зараженными коронавирусом. Доплаты будут ранжироваться.

«Медики находятся в разных условиях и размер доплат тоже разнится. К примеру врачи скорой помощи получат 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности – Средние медицинские работники – 40 процентов от среднемесячного дохода. Но есть прописанное требование: «исходя из времени, которое человек отработал в течение месяца», - пояснил министр.

Врачи первичной медико-санитарной помощи, то есть поликлиник, получат 80% среднемесячного дохода, у среднего медицинского персонала доплата составит 40%, а у младшего медперсонала – 20%. Для специализированных учреждений, которые оказывают медицинскую помощь непосредственно пациентам с коронавирусной инфекцией, ставки выше. Врачи получат 100 процентов от среднемесячного дохода, средний медперсонал – 50 % и младший медперсонал – 30%.

Требование «исходя их времени» вызывает наибольшие опасения среди медиков. Если в специализированных учреждениях отработанное время практически не вызывает вопросов, то как оно будет рассчитываться по отношению к сотрудникам скорой помощи и персоналу поликлиник не понятно.

Министерство здравоохранения определяет порядок и способ доведения финансов до подведомственных учреждений, оказывают медицинскую помощь.