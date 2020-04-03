Генпрокуратура проверит барнаульцев, устроивших травлю зараженных Covid-19

Новости 06.04.2020 16:50 248

Прокуратура выступила с предложением о возбуждении уголовного дела о призывах к экстремистской деятельности за травлю в интернете жительницы Барнаула, у которой был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

Местная жительница, у которой после возвращения из Доминиканской Республики был выявлен первый случай заражения в Алтайском крае пожаловалась на травлю в сети из-за того, что они с супругом нарушили режим самоизоляции, что привело к ряду заражений горожан.

Помимо этого, она сообщила, что подала обращение в интернет-приемную краевой прокуратуры с жалобой на Минздрав Алтайского края, который, по ее словам, распространил документ с ее персональными данными.

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«В социальной сети „ВКонтакте“ на странице одного из сообществ выявлены комментарии ряда пользователей к публикации „В Барнауле подтвержден второй случай коронавирусом“ с призывом к насильственным действиям в отношении лиц, заразившихся в заграничной поездке», — говорится в официальном обращении Генпрокуратуры России.

Материалы проверки переданы в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю «для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)».

Отметим, что на сегодняшний день в Алтайском крае зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.