Алтайских охотников выгонят с угодий, вернут госпошлины или перенесут их на следующий сезон

Новости 06.04.2020 16:25 835

В связи с отменой весенней охоты в Алтайском крае, Минприродой региона принято решение об обязательной сдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и путевок.

«Охотникам, получившим разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки, необходимо их сдать по месту получения. Деньги, уплаченные за госпошлину или путевки, будут возвращены или по желанию будут отнесены к оплате за разрешения и путевки на следующий сезон охоты. Охотники, успевшие заехать в охотничьи угодья до вступления постановления в силу, после получения уведомления о запрете охоты, будут обязаны покинуть охотничьи угодья. О сроках выдачи разрешений на добычу водоплавающей дичи со 2 по 6 мая в общедоступные охотничьи угодья будет объявлено дополнительно», – пояснил замминистра, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

«Ранее Минприроды России сообщало, что рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет. Тем не менее, введенные условия самоизоляции требуют комплексного подхода, - сообщает пресс-служба ведомства. - Охотникам и охотпользователям следует отнестись к данной ситуации с пониманием. Подобная необходимость вызвана изменившимися условиями. На текущий момент самое важное – предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции».

Сотрудники управления охотхозяйства в ближайшее время проведут рейды по поиску уже заехавших на территорию охотников.

«Их будут искать, чтобы предупредить», - пояснили в пресс-службе Минприроды.

За отказ покинуть территорию им грозит штраф от 500 до 4000 рублей. Кстати, за нахождение на территории охотугодий с дичью, кроме штрафов будет насчитана сумма ущерба.

Весенняя охота отменена в соответствии с указом Губернатора Виктором Томенко. Охота на боровую и водоплавающую дичь в охотугодьях края запрещена с 7 апреля по 1 мая 2020 года. Данная мера введена в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Решение, согласованное с Росприроднадзором, принято в связи с необходимостью соблюдения режима самоизоляции и рекомендацией министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.