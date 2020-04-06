Какие еще ограничения введены на территории Алтайского края в связи с коронавирусом

Новости 06.04.2020 15:43 1506

Губернатор Виктор Томенко подписал новый Указ, в соответствии с которым некоторые ограничительные меры уточняются, а некоторые ужесточаются.

В частности, запрещается весенняя охота: указание на этот пункт содержится в перечне запрещенных развлекательных и досуговых мероприятий.

Зато в перечень организаций, которым разрешено заключать договора на предоставление связи и торговля средствами связи. В том числе мобильных телефонов и планшетов. Также разрешено работать организациям, продающим зоотовары, сигареты, печатные СМИ, автозапчасти и технические жидкости. Также разрешено работать торговым объектам, осуществляющим продажу товаров дистанционным способом, в том числе с доставкой.

В соответствии с документом, кроме выгула собак, выноса мусора и посещения магазинов и аптек, можно ходить в гости к родственникам или посещать принадлежащий вам объект недвижимости. Единственное, при этом требуется иметь с собой паспорт. Это требование касается жителей внушительного перечня муниципальных образований: всех городов и райцентров края, а также крупных сельских поселений.

К списку граждан, которые обязаны находится в самоизоляции добавились граждане имеющие хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Кроме того, вводится обязательный температурный мониторинг всех въезжающих на территорию Алтайского края в аэропортах, автовокзалах и железнодорожных вокзалах.