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Какие еще ограничения введены на территории Алтайского края в связи с коронавирусом

Новости
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Губернатор Виктор Томенко подписал новый Указ, в соответствии с которым некоторые ограничительные меры уточняются, а некоторые ужесточаются.

В частности, запрещается весенняя охота: указание на этот пункт содержится   в перечне запрещенных развлекательных и досуговых мероприятий.

Зато в перечень организаций, которым разрешено заключать договора на предоставление связи и торговля средствами связи. В том числе мобильных телефонов и планшетов.  Также разрешено работать организациям, продающим зоотовары, сигареты, печатные СМИ, автозапчасти и технические жидкости. Также разрешено работать торговым объектам, осуществляющим продажу товаров дистанционным способом, в том числе с доставкой. 

В соответствии с документом, кроме выгула собак, выноса мусора и посещения магазинов и аптек, можно ходить в гости к родственникам или посещать принадлежащий вам объект недвижимости. Единственное, при этом требуется иметь с собой паспорт. Это требование касается жителей внушительного перечня муниципальных образований: всех городов и райцентров края, а также крупных сельских поселений. 

К списку граждан, которые обязаны находится в самоизоляции добавились граждане имеющие хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.    

Кроме того, вводится обязательный температурный мониторинг всех въезжающих на территорию Алтайского края в аэропортах, автовокзалах и железнодорожных вокзалах.  

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (2)

1000

Петр

А на что жить?

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Удачи!

А почему температурный мониторинг вводится только сейчас:?

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