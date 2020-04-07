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Среди заболевших коронавирусом в Алтайском крае есть ребенок

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Как известно, в Алтайском крае подтверждено 12 заболевания коронавирусной инфекцией. Как пояснил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов среди заболевших – один ребенок.

«Это не тот ребенок, который родился от зараженной коорнавирусом мамы.  У новорожденного коронавирус не подтвердился.  Больной ребенок находится в инфекционном отделении горбольницы №11 Барнаула. Его состояние удовлетворительное», - пояснил Попов.

По словам министра, все пациенты находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. У двоих сохраняется температура, один пациент находится в тяжелом состоянии.  Его проконсультировали с федеральными клиниками и согласовали режим оказания медицинской помощи и тактика лечения. Среди медицинского персонала, оказывающего помощь этим пациентам, зараженных нет

Стационар горбольницы №5, где развернут госпиталь для больных коронавирусом, освобожден от других пациентов. По информации Дмитрия Попова, последних 7 человек планировалось перевести в другие лечебные учреждения сегодня утром.   

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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