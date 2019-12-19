«Эй, гуляй, мужик!» – будет ли ограничена продажа алкоголя в Алтайском крае?

Новости 06.04.2020 14:40 835

Министерство промышленности и торговли РФ порекомендовало регионам не менять установленный режим продажи алкоголя. Об этом сообщается в документе за подписью главы ведомства Дениса Мантурова, передает РБК.

По мнению министра, допограничения могут спровоцировать «серьезное социальное напряжение». Однако, информация, поступающая «снизу», свидетельствуют об обратном.

Взгляд полиции и прокуратуры

Так, например, достопочтенный Telegram-канал «Unusual Crimes Barnaul», известный своими инсайдами от сотрудников МВД, сообщает о «повышении числа кастрюльно-кухонных драк/поножовщин и прочих прелестей дотационной провинции на фоне переизбытка свободного времени из-за перехода на удалёнку и не закрытия придомовых алкомаркетов».

«Политсибру» запросил оперативные статистические данные в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю – их пообещали предоставить позднее.

Как отмечалось в итоговом докладе Генпрокуратуры РФ за 2019 год, в состоянии алкогольного опьянения совершается почти треть всех преступлений в России. Алтайский край показывал положительную динамику в этом отношении (доля подобных преступлений снижалась). Напомним также, что в 2019 году производство водки в регионе сократилось на 63,1% из-за банкротства «Иткульского спиртзавода». Теперь же он заработал вновь.

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Мнение жителей

Также на минувшей неделе Telegram-канал «Б.АУЛ» провел опрос, в котором поинтересовался у читателей, не стоит ли ограничить продажу алкоголя в период карантина. Большая часть респондентов (54%) поддержала ограничения (22% – за сокращение времени продажи спиртного до двух часов в день, 32% – за полный запрет).

Напомним, ранее, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрещении продажи алкоголя в жилых домах, внесенный по многочисленным жалобам граждан. Кроме того, по данным всероссийских соцопросов, свыше 80% россиян выступает за восстановление в стране системы медицинских вытрезвителей.

Запретят ли продажу спиртного в Алтайском крае?

В Якутии на период карантина вводился «сухой закон». Глава Якутии Айсен Николаев объяснял эту меру ростом числа преступлений на почве алкогольного опьянения. Однако после письма Мантурова, спиртное там разрешили продавать с 14:00 до 18:00.

В Карелии продажа алкоголя ограничена временным промежутком с 10:00 до 14:00. В Хакасии алкоголь продается с 10:00 до 15:00, в Башкирии – с 10:00 до 18:00. При этом, глава госкомитета Башкирии по торговле Алексей Гусев тоже отмечал, что антиалкогольные меры пользуются поддержкой населения в соцсетях.

В Алтайском крае новые ограничения на продажу алкоголя вводиться не будут. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе регионального правительства.