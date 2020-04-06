Почему власти проигнорируют просьбу депутата выплатить всем россиянам по 50 тысяч?

Новости 06.04.2020 13:35 1119

Депутат Госсобрания Республики Алтай от фракции КПРФ Мария Демина опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

В обращении коммунистка выступила с рядом предложений в связи с обстоятельствами распространения коронавируса. Например, она озвучила идею выплатить каждому взрослому россиянину по 50 тысяч рублей, а на каждого ребенка выплатить еще по 10 тысяч рублей.

«Хочу привести в пример США, где каждому жителю страны выплатили по 1 тысяче долларов и по 500 долларов на ребенка», - сказала депутат.

Кроме того, в числе ее предложений есть и идея определенных преференций для малого и среднего бизнеса в стране. Суть заключается в освобождении бизнеса от налогов на срок до шести месяцев. Что касается беспроцентных кредитов, которые получат предприниматели на выплату зарплат своим сотрудникам, то, по мнению депутата, на две трети их должно погасить государство.

Отметим, что инициативу Деминой нельзя назвать оригинальной, поскольку подобные предложения высказывались и ранее. Например, на сайте change.org ранее была опубликована петиция с требованием к властям о выплате гражданам страны по 100 тысяч рублей каждому.

Почему людям не стоит ждать денег от государства?

В Государственной Думе уже реагировали на подобные вопросы. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» уверял, что подобное действие ускорит инфляцию и «усугубит положение населения». По его словам, текущий рост курса валют не сильно влияет на малообеспеченных граждан, так как они чаще всего покупают отечественные товары.

«Если раздать деньги, то они купят импортные товары, тем самым увеличив их спрос, что может спровоцировать очередной рост курса», - сказал депутат Госдумы.

Помимо этого, он предположил, что такой шаг американских властей связан с грядущими выборами.