Почему власти проигнорируют просьбу депутата выплатить всем россиянам по 50 тысяч?

Депутат Госсобрания Республики Алтай от фракции КПРФ Мария Демина опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
В обращении коммунистка выступила с рядом предложений в связи с обстоятельствами распространения коронавируса. Например, она озвучила идею выплатить каждому взрослому россиянину по 50 тысяч рублей, а на каждого ребенка выплатить еще по 10 тысяч рублей.
«Хочу привести в пример США, где каждому жителю страны выплатили по 1 тысяче долларов и по 500 долларов на ребенка», - сказала депутат.
Кроме того, в числе ее предложений есть и идея определенных преференций для малого и среднего бизнеса в стране. Суть заключается в освобождении бизнеса от налогов на срок до шести месяцев. Что касается беспроцентных кредитов, которые получат предприниматели на выплату зарплат своим сотрудникам, то, по мнению депутата, на две трети их должно погасить государство.
Отметим, что инициативу Деминой нельзя назвать оригинальной, поскольку подобные предложения высказывались и ранее. Например, на сайте change.org ранее была опубликована петиция с требованием к властям о выплате гражданам страны по 100 тысяч рублей каждому.
В Государственной Думе уже реагировали на подобные вопросы. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» уверял, что подобное действие ускорит инфляцию и «усугубит положение населения». По его словам, текущий рост курса валют не сильно влияет на малообеспеченных граждан, так как они чаще всего покупают отечественные товары.
«Если раздать деньги, то они купят импортные товары, тем самым увеличив их спрос, что может спровоцировать очередной рост курса», - сказал депутат Госдумы.
Помимо этого, он предположил, что такой шаг американских властей связан с грядущими выборами.
А сколько потратят на приобретение импортных товаров наши государственные деятели на свои заоблачные зарплаты, собранные в виде налов, сборов и разных акцизов с трудового народа, чем значительно помогут увеличить инфляцию в стране? Этого не скажут никому. Господа депутаты у вас совесть есть? Установили себе оклады, надбавки, повышенные пенсии за счет своих трудоспособных соотечественников и жируете на слезах своего народа. Вас обслуживает население всей России, только не понятно за какие заслуги перед Родиной. Кто дал вам право на установление таких доходов за счет бюджетных средств? Получается слуги народа - это не чиновники разных уровней, а те люди, которые трудятся за копейки, они уже не слуги, а бесправные ваши рабы. Вы даже обглоданную кость с вашего обильного барского стола не бросаете своим голодным благодетелям, чтобы не привыкали, а предано служили на благо вам без права на осознание своего человеческого достоинства. А где же правовое государство, конституция? ВЫ НАШ ПОЗОР!
НЕНАВИЖУ-я не робот и не раб