Как будут работать отделения Сбербанка в Алтайском крае

Новости 06.04.2020 12:55 421

Утвержден график работы офисов в Алтайском отделении Сбербанка на нерабочие дни 6 и 7 апреля.

Офисная сеть − работает в штатном режиме, по стандартному графику понедельника-вторника.

Передвижные пункты кассового обслуживания − работают в штатном режиме.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 − также действуют в стандартном режиме на протяжении всего месяца.

Режим работы отделений можно уточнить на официальном сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы», в Сбербанк Онлайн или по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 800 555-55-50 (для звонков из регионов РФ бесплатно).

«Мы очень внимательно следим за ситуацией и не наблюдаем изменений в поведении наших клиентов. Решение вывести в работу всю филиальную сеть обусловлено нашей готовностью к обслуживанию с полным соблюдением всех необходимых мер безопасности», − отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Банк рекомендует клиентам пользоваться дистанционными сервисами, свести к минимуму расчеты наличными и посещать офисы и банкоматы лишь при крайней необходимости.