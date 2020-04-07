Как будут работать отделения Сбербанка в Алтайском крае

Утвержден график работы офисов в Алтайском отделении Сбербанка на нерабочие дни 6 и 7 апреля.
Режим работы отделений можно уточнить на официальном сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы», в Сбербанк Онлайн или по телефонам круглосуточной службы поддержки:
«Мы очень внимательно следим за ситуацией и не наблюдаем изменений в поведении наших клиентов. Решение вывести в работу всю филиальную сеть обусловлено нашей готовностью к обслуживанию с полным соблюдением всех необходимых мер безопасности», − отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.
Банк рекомендует клиентам пользоваться дистанционными сервисами, свести к минимуму расчеты наличными и посещать офисы и банкоматы лишь при крайней необходимости.