Жительницу Барнаула изолировали в пансионате в Подмосковье, а она и не против

Новости 06.04.2020 12:20 42

Благодаря мерам предупреждения распространения вирусной инфекции COVID-19 россиян, возвращающихся из заграницы, изолируют в пансионатах и санаториях. Жительница Барнаула также попала в вынужденную изоляцию. Об этом она рассказала «Политсибру».

«Я была у дочери в Лондоне. Должна была вылететь в Москву, а оттуда в Барнаул, где рассчитывала самоизолироваться у себя дома, но планы изменились. В Москву я прилетела 29 марта и нас развезли по разным местам. Меня привезли в пансионат, который находится в 200 км от Москвы. Признаться, по началу, я была в шоке», - рассказала женщина.

Однако, вопреки ее самым страшным прогнозам, жизнь в пансионате для нее стало вторым отпуском в крайне приятных условиях.

«Нас очень вкусно кормят. Все бесплатно. Каждый день нам измеряют температуру. Сказали, что на 10 день нам всем назначат тест на коронавирус. Если у кого-то вдруг появится температура раньше, то анализы возьмут сразу. У нас тут лес, чистый воздух, теплые комнаты. Обязательно приеду сюда как-нибудь потом с семьей», - призналась жительница Барнаула.

Что касается стресса на фоне обстановки в период пандемии, то по ее словам, атмосфера у них «вполне положительная». Меры предосторожности все соблюдают, но в крайности не впадают.

Отметим, что в Алтайском крае, по данным на утро 6 апреля, зафиксировано 12 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. По Сибири регион с этим показателем находится на втором месте. Первое занял Красноярский край, где заболевших сейчас 29 человек.