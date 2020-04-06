Алтайский край вышел в лидеры Сибири по числу больных коронавирусом

Новости 06.04.2020 11:45 181

Новые пять случаев заболеваний коронавирусом подтвердились в Алтайском крае. Об этом сообщил накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, по данным на понедельник, 6 апреля, в регионе зафиксировано 12 случаев заражения. Этот показатель ставит край на второе место по числу заболевших по Сибирскому федеральному округу.

Первое место остается за Красноярским краем. Там выявлено 29 больных. На третьем месте Новосибирская область, отстающая от Алтайского края на одного заразившегося. Там 11 заболевших. Следом идет Омская область, где коронавирус диагностировали у 10 человек. В Иркутской области девять случаев заражения, в Хакасии – 3, в Томской области – 2, Кемеровской области – 1.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано только в Республике Алтай и Тыве.

Напомним, в Алтайском крае зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.