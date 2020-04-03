Источников дохода лишилось 10% опрошенных жителей Алтайского края, на подходе – еще 12%

На прошлой неделе «Политсибру» запустил в своем Telegram-канале опрос, в котором поинтересовался у жителей Алтайского края, как они работают в период карантина. В исследовании приняли участие 917 человек.
37% респондентов (337 человек) указали, что перешли на удаленную работу. 31% (281 человек) ответили, что работают в прежнем режиме. Ещё 5% (42 человека) также сообщили, что работают, как и раньше, однако делают это вопреки указаниям властей. Таким образом, в прежнем режиме и на «удаленке» работает 73% (то есть, более 2/3) опрошенных. Еще 4% (41 человек) отправились в оплачиваемый отпуск. Кроме того, 13 респондентов (1%) сообщили, что имеют собственный бизнес, который в настоящее время процветает.
Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что 78% участников опроса пока что удалось избежать финансовой катастрофы и не лишиться дохода. При этом, тот факт, что 42% респондентов по-прежнему ходят на работу и контактируют с окружающими, может иметь и негативные последствия с точки зрения эпидемиологической ситуации.
У оставшихся 22% опрошенных дела идут гораздо хуже. Так, 3% респондентов (29 человек) заявили, что их попросту уволили, еще 7% (63 человека) сообщили, что отправлены в отпуск без содержания. Что касается бизнеса, то 12% участников опроса (111 человек) выбрали пункт «У меня свой бизнес и ему приходит конец».
Следует отметить, что пострадали компании, не только зависящие от импорта или экспорта, но и ориентированные сугубо на внутренний рынок. Причем, проблемы одинаково коснулись как малого, так и крупного бизнеса. «Политсибру» выборочно опросил нескольких предпринимателей. И, хотя о разорении речь не идет, наличие негативных тенденций подтвердили все.
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