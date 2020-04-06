Застройщик объявил войну профессору алтайского университета из-за земли в частном секторе

Новости 06.04.2020 10:50 244

Профессора АлтГУ, доктора филологических наук Марину Гребневу вынудили вступить в неравную борьбу с СК «Строительная перспектива» и ее директором Андреем Комяковым. Предметом спорта стал частный дом и земля преподавательницы, которые находятся рядом с новостройкой. Об этом сообщает телеканал «Толк».

Женщина рассказала, что застройщик пытается всячески оказывать на нее давление. Например, выкупил вторую половину дома и на несколько месяцев открыл там все окна.

«Применил против меня тактику вымораживания. Подпол у нас общий, поэтому, холодно стало и у меня. Температура в доме чуть выше, чем на улице. Также работники-строители постоянно ходят по общей территории. Он объявил мне войну», - говорит Гребнева.

Сам директор СК «Строительная перспектива» Андрей Комяков признал, что будет оказывать давление законными методами.

«Планирую заселить сюда рабочих. Кто мне может воспрепятствовать? Вот еще бабушка стоит, на которую я давлю уже пять лет. Вот дочка ее стоит долларовая миллионерша. Улица здесь, судя по всему, немного заразная», - сказал он.

Застройщик намерен добиваться, чтобы женщина отдала ему землю, а в обмен предлагает передать ей в собственность долю дома. Сейчас земля принадлежит обоим на правах совместного пользования.

По словам юриста по земельным вопросам Дмитрия Косова, женщина имеет полное право не продавать и не обменивать свою часть земли, кроме того, методы застройщика законными назвать сложно.

«Его способы навредить ее комфортному проживанию могут привести к реальному вреду уже в отношении имущества и фундамента. Как следствие, здесь речь идет уже о возможной гибели всего дома. Здесь уже есть некий иной состав правонарушения. Не гражданско-правовой ответственности, а состав административной, уголовной», - объяснил Косов.

Кстати, застройщик пообещал, что если женщина не пойдет на его условия, то он снесет свою половину дома. Сейчас он готовится к экспертизе для соблюдения всех законных оснований.