Алтайским туристам устроили обсерватор в «Сосновом бору» под Барнаулом

Новости 06.04.2020 10:06 301

Алтайские путешественники, прилетевшие в начале апреля из Таиланда и находящиеся в обсервации в новосибирском Толмачево, переведены в Алтайский край. Они находятся в карантине на территории санатория «Сосновый бор» в Зудилово.

Как сообщил генеральный директор санатория «Сосновый бор» Николай Тарабаев, 43 человека проживают на территории санатория вторые сутки.

«Их привезли, мы их приняли и расселили. Люди будут у нас находится 14 дней с момента заезда к нам, то есть со вчерашнего дня», - пояснил он.

Тарабаев рассказал, что в настоящее время на территории санатория не находится отдыхающих.

«Мы давно закрылись на прием отдыхающих, те, кто у нас оставался, были переведены в санатория «Барнаульский», - уточнил он.

По поводу распространившейся ранее в СМИ и соцсетях информации о том, что в самом санатории и Зудилово высказывались негативные комментарии относительно ситуации, он заявил, что ни каких возмущений нет.

«У нас все спокойно, все понимают, что это единственное, что нас сейчас кормит», - пояснил он. По словам Тарабаева, финансирование содержания туристов в санатории осуществляется за счет краевого бюджета.