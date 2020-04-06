Более 70 тысяч клиентов ВТБ пожелали реструктуризировать кредиты

Новости 06.04.2020 9:30 117

ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. За минувшую неделю в банк поступило свыше 70 тысяч обращений по вопросам реструктуризации кредитов.

Большая часть обращений – около 48 тысяч – касается реструктуризации кредитов наличными, 22 тысячи связаны с вопросом отсрочки платежей по ипотеке.

Исходя из принципа социальной ответственности перед клиентами, ВТБ предоставляет заемщикам возможность оформить кредитные каникулы, отсрочки платежа, изменение срока кредита или ставки. Каждое обращение рассматривается банком в индивидуальном порядке. ВТБ назвал заботу о клиентах своей основной задачей и сообщил, что в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и эффективно.

За 30 и 31 марта – два дня работы по программе – банком принято 848 заявок от клиентов на предоставление кредитных каникул: 385 - по ипотеке и 463 – по кредитам наличными. Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа.