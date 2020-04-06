Конституция, коты и коронавирус: о чем в марте говорили в СМИ алтайские депутаты

Рейтинги 06.04.2020 9:00 226

Мартовский медиарейтинг депутатов Алтайского Заксобрания пестрит самыми разными темами, но лидерство некоторым депутатам обеспечили только некоторые из них.

Самым медийным в марте стал спикер АКЗС Александр Романенко. Он набрал 67 упоминаний в СМИ, большинство из них связаны с поправками в Конституцию РФ. Также в апреле был дан старт праймериз по отбору кандидатов на допвыборы в сентябре, о чем сообщил Романенко. Также он рассказывал, как единороссы помогут населению в борьбе с коронавирусом.

Вторую строчку в рейтинге заняла коммунистка Мария Прусакова. Она также активно комментировала предложенные поправки в Конституцию РФ. На сессии депутат раскритиковала пакет изменений и вместе с коллегами по фракции воздержалась от голосования за него на сессии АКЗС. Но в лидеры по упоминаемости ее вывела совсем другая новость. Выяснилось, что Прусакова летела в самолете с женщиной, зараженной коронавирусом. Об этом, а также о тестировании Прусаковой на COVID-19 писали все краевые и многие российские СМИ.

Почетное третье место занимает Сергей Писарев. В марте он делился, пожалуй, самыми добрыми и милыми новостями. В начале месяца директор Барнаульского зоопарка сообщил, что камышовые коты сделали ему отличный подарок, у них родились два котенка. «Если девочка, назову Мартой, если пацан, будет Серегой, в честь моего дня рождения», —делился радостью Писарев. Новость в буквальном смысле расхватали все краевые медиа. Впрочем, Писарев не остался в стороне и от актуальной темы коронавируса. Он самостоятельно обработал специальным средством подъезд дома, в котором живет, о чем также писали в СМИ.

График представляет первую десятку лидеров по упоминанию в СМИ среди алтайских депутатов:

Здесь представлены депутаты АКЗС, набравшие менее 10 упоминаний:

По одному упоминанию, а значит 17 место, заняли Владимир Репкин (ЕР), Сергей Бенслер (ЕР), Александр Демин (ЕР), Иван Диркс (ЕР), Алексей Кривенко (ЕР), Людмила Суслова (СР), Александр Траутвейн (ЕР), Ирина Шудра (ЛДПР)

Никак не представлены в СМИ в марте Оксана Абрамова (ЛДПР), Юрий Астанчик (КПРФ), Николай Бушков (ЕР), Николай Данилин (ЕР), Иван Дубинин (ЛДПР), Ирина Журавлева (ЛДПР), Олег Кравченко (КПРФ), Юрий Кайро (ЕР), Всеволод Кондратьев (ЕР), Михаил Никишанин (СР), Александр Николайчик (СР), Игорь Пляко (ЕР), Павел Рего (ЛДПР), Андрей Сартаков (КПРФ), Андрей Секрета (ЛДПР), Сергей Сивец (ЕР), Дмитрий Степурко (ЛДПР), Максим Степин (ЕР), Андрей Хмурович (ЕР), Наталья Цепенко (ЕР), Сергей Шабанов (ЕР), Виталий Щербаков (ЕР).

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «Что делать», «Doc22», «Капиталист», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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