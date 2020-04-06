Правительство запретило начислять пени за коммунальные услуги, но энергетики против

Новости 06.04.2020 8:20 265

Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до конца года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Документ еще не опубликован. В нем говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату: населением – жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и взносов за капремонт, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья – по договорам ресурсоснабжения, а также о временном запрете отключать неплательщикам доступ к услугам, -пишет издание.

О том, что Минстрой подготовил предложения об особом порядке оплаты ЖКУ, 2 апреля рассказывал зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Это связано с поправками к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. С 1 апреля из-за распространения коронавируса правительство России получило полномочия устанавливать особенности начисления пени и взыскания штрафов в случае неполной или несвоевременной платы за ЖКУ.

Энергетики опасаются на этом фоне роста неплатежей. Говорят об угрозе срыва будущего отопительного сезона и других негативных последствиях, которые касаются не только энергетики, но и металлургии, а также других смежных областей. «Энергетики должны обеспечивать надежность и бесперебойность энергоснабжения. А если они недополучат средства, то как они будут закупать топливо для электростанций, выполнять ремонт оборудования, платить налоги и сборы?» - приводит аргументы компаний издание.

Компании просят правительство рассмотреть адресные отмены санкций: например, для граждан категории 65+, заболевших коронавирусом или потерявшим доход более чем на 30 процентов.