В Алтайском крае выросло количество подтвержденных случаев коронавируса

Новости 06.04.2020 7:30 455

В минувшие выходные появилась информация о том, что в Алтайском крае выявлены новые случи коронавирусной инфекции. В субботу, 4 апреля оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе. Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Предварительно была установлена связь с медицинским учреждением, где находилась на медицинском наблюдении четвертая заболевшая жительница Алтайского края. Напомним, четвертой заболевшей оказалась женщина, родившая ребенка в Роддоме №11 Барнаула. Маму экстренно госпитализировали в инфекционное отделение Горбольницы №5, позднее власти сообщили, что анализы показали отсутствие у ребенка коронавируса.

В воскресение Оперштаб сообщил о пяти новых случаях Сovid-19 в регионе. Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений. Ещё 2 случая - заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжёлой формой плеврита у одного пациента и пневмонии - у второго. Никаких контактов с ранее заболевшими у этих двух больных не установлено.

Медики проводят больным необходимый курс лечения, специалисты регионального управления Роспотребнадзора уточняют круг возможных контактов. Таким образом в Алтайском крае подтверждено 12 случаев Сovid-19.