ВОЗ не исключил изменения в рекомендациях на ношение медицинских масок

Новости 03.04.2020 18:20 926

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что организация может пересмотреть свои рекомендации в отношении медицинских масок. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

По его словам, на сегодняшний день остается актуальной рекомендация носить маски только в тех случаях, когда человек болен или ухаживает за больным.

Однако в последние дни сразу несколько научных журналов опубликовали статьи о том, что у значительного процента заразившихся болезнь протекает бессимптомно, но при этом они заражают других. Другими словами, человек может думать, что он здоров и в это время разносить инфекцию. По данным СМИ, власти ряда стран рассматривают возможность запретить населению выходить на улицу без маски.

«Это новый вирус. Мы все время обновляем свои рекомендации по мере того, как пополняются наши знания», — пояснил Тедрос.

Сейчас вопрос рекомендаций, связанных с масками, изучается, и эксперты ВОЗ примут решение, опираясь на научные факты, добавил он.

Стоит отметить, что в разгар пандемии коронавируса ряд стран, в том числе Россия столкнулись с проблемой нехватки медицинских масок. Например, в Алтайском крае купить маски проблематично уже в течение двух месяцев. Многие жители региона начали шить их самостоятельно. Кто-то даже успевает заниматься торговлей в период большого спроса на дефицитный товар.

Как пояснила зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова, нет ничего плохого в самостоятельном изготовлении масок.

Напомним, что за неделю в Алтайском крае было зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом.