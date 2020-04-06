АлтГПУ вошел в число 7 лучших университетов России по организации спортивной работы

Новости 03.04.2020 18:40 885

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации подведены итоги конкурса на предоставление грантов на реализацию мероприятий в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования. В число 7-ми победителей вошел Алтайский государственный педагогический университет.

Педагогический университет поделился многолетним опытом организации физкультурно-спортивной работы со студентами как внутри вуза, так и на уровне Сибирского федерального округа. На соискание гранта также был подан проект «Победа с педуниверситетом». Цель проекта – вовлечение студентов первого курса в физкультурно-спортивную деятельность. Для ее реализации и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи предусмотрена закупка спортивного и звукового оборудования, проведение спортивных праздников и фестивалей. В рамках проекта будет произведен ремонт клуба, где создадут условия для занятий спортом студентам с ОВЗ. На реализацию проекта Минобрнауки России выделит АлтГПУ 10 миллионов рублей. Проект посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, все его мероприятия будут реализованы в течение 2020 года.

Наряду с АлтГПУ среди победителей конкурса такие вузы как МГИМО, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, а также профильная организация Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Это подтверждает высокий уровень организации физкультурно-спортивной работы в вузе и конкурентоспособность Алтайского педуниверситета.

Проект «Победа с педуниверситетом» был разработан отделом физкультурно-оздоровительной работы и институтом физической культуры и спорта АлтГПУ под руководством начальника Управления воспитательной деятельности и молодежного развития Юлией Мельниковой, а также поддержан Министерством спорта Алтайского края.