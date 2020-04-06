Как жителям Алтайского края получить бесплатную онлайн-консультацию врача

Новости 03.04.2020 19:00 800

Ведущий российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), совместно с одной из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник АО «Группа компаний «МЕДСИ», открыли бесплатный доступ к срочным онлайн-консультациям дежурных терапевтов и педиатров через телемедицинский сервис SmartMed. Услуги будут доступны до 30 апреля 2020 года всем жителям России.

Абоненты любых операторов связи из любой точки страны получают возможностью бесплатно проконсультироваться с терапевтами и педиатрами сети клиник МЕДСИ посредством приложения SmartMed для iOS или Android или на сайте smartmed.pro.

Количество срочных онлайн-консультаций не ограничено. Для связи с врачом не нужно вводить промокод или совершать какие-то дополнительные действия – достаточно установить приложение или войти на сайт, зарегистрироваться и выбрать сервис «Онлайн-консультация», а затем «Дежурный терапевт». Если в сервисе зарегистрировать ребенка, то появится опция «Дежурный педиатр», которая также будет предоставляется до конца апреля 2020 года безвозмездно.

МТС и «МЕДСИ» запустили медицинский сервис SmartMed в апреле 2018 года. Сервис сочетает возможности телемедицины, записи на очный прием и безопасного хранения медицинской истории пациента. Для срочных онлайн-консультаций в сервисе работают дежурный терапевт и педиатр, для плановых онлайн-приёмов – врачи более 15 специальностей, в том числе кардиологи, пульмонологи и неврологи.