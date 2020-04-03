Алтайские власти опровергли рост цен в магазинах и разрешили шить маски самим

Новости 03.04.2020 16:55 1945

На территории Алтайского края в период пандемии коронавируса из 2042 объектов общественного питания обследовано 1988. Из них закрыты - 838 объект. Что касается остальных 1150 объектов, то они осуществляют доставку продукции по заказам потребителей или на вынос без посещения объекта. Такие данные привели в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

По данным постоянного мониторинга спроса, запасов и стоимости в отношении 52 товарных позиций на рынке края отмечается стабилизация потребительского спроса. В связи с введением ограничительных мероприятий при снижении количества покупателей отмечается рост среднегочека.

Все необходимые товары в магазинах на сегодняшний день представлены в ассортименте. Товарные запасы имеются. В части ценовой ситуации изменения в основном в пределах 1%, максимальный рост цен отмечен на муку пшеничную (2,6%), яблоки (1,3%).

Что касается наличия медицинских масок, то власти признали проблемы с их обеспечением. Зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова отметила, что не видит ничего плохого в том, что жители региона шьют маски самостоятельно.

Отметим, что по последним данным ВОЗ, медицинские маски следует надевать тем, кто болеет или тем, кто контактирует с больными. Однако в случае с коронавирусом симптомы могут не проявляться, поэтому маски советуют носить всем, так как любой человек в текущей ситуации не может быть уверен, что он не болен.