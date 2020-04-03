Как работают врачи и сотрудники социальных служб в период пандемии

Новости 03.04.2020 17:10 1320

Депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев безвозмездно предоставил врачам, соцработникам и волонтёрам тысячи флаконов с антисептиком.

Несмотря на то, что основная борьба за здоровье зараженных коронавирусом развернута в Барнаульской горбольнице №5, другие медучреждения края также принимают пациентов. Люди болеют не только простудой и продолжают обращаться в поликлиники, несмотря на объявленный губернатором карантин.

По словам врача-терапевта поликлинического отделения Городской больницы №3 Марии Ляпиной, сейчас на дому обслуживаются все пациенты, которые обращаются за медицинской помощью.

«Врачи стараются по максимуму обслуживать пациентов на дому. Приоритет, конечно, отдается старшему поколению. Также дома сидят люди с симптомами ОРЗ, если температура высокая», - рассказала врач.

Ежедневно на прием по вызову на дом ходят десятки врачей в каждой поликлинике. В аптеках необходимые средства защиты найти непросто.

Заведующая терапевтическим отделением поликлинического отделения городской больницы №5 Наталья Мартьянова:

«У меня все врачи и здесь на приеме, и на дому работают в средствах защиты. Это маски, это перчатки. У некоторых наших врачей есть спиртовые салфетки. Нам выдавали здесь. Некоторые покупают за свой счет антисептические гели».

Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев направил партию антисептика в медучреждения, социальные службы и волонтёрам Барнаула, Новоалтайска, Заринска. Накануне спреи с дезинфицирующим веществом были отправлены в Бийск.

Кроме врачей, средства защиты нужны и тем, кто ежедневно помогает пенсионерам. Работники социальных служб сейчас тоже в строю, несмотря на объявленные нерабочие дни.

Директор Комплексного центра социального обслуживания населения в Новоалтайске Алена Егошина рассказывает:

«В данный момент мы оказываем экстренный подвоз продуктов питания и лекарств людям пожилого возраста старше 65 лет, малообеспеченным семьям, одиноко проживающим, семьям с детьми-инвалидами, а также для категории малоимущих граждан».

Сложность в том, что соцработникам для помощи необходимо входить в довольно тесный контакт с подопечными. И без средств защиты это может быть опасно для пожилых людей.

Заведующая отделением комплексной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания в Новоалтайске Наталья Дмитриева говорит:

«Хочется выразить огромные слова благодарности от лица сотрудников нашего учреждения депутату Государственный Думы – Александру Сергеевичу Прокопьеву. Это очень большая помощь».

Врачи и социальные работники - те люди, которые оказывают помощь наиболее уязвимым людям в любой ситуации. И сейчас они не покидают рабочих мест, а продолжают лечить, приносить продукты и лекарства, поддерживать окружающих.