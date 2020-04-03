No pasaran: в Барнауле стартовало обеззараживание улиц

С 3 апреля улицы Барнаула обрабатываются дезинфицирующими средствами в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции по распоряжению главы города Вячеслава Франка.
Решение о дезинфекции улиц принято 2 апреля, на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Барнаула. Исполнение поручено городскому комитету по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи.
«Сегодня мы приступили к санобработке подземных переходов, их у нас три, остановочных павильонов, которых у нас 605, и общественных пространств», - отметил барнаульский градоначальник уже на следующий день после заседания.
Распылять хлорсодержащий раствор начали с площади Октября. Уже обработаны подземные переходы, центральная аллея, тротуары. обработаны подземные пешеходные переходы и остановочные павильоны на Павловском тракте, проспектах Красноармейском, Строителей, Калинина. Дезинфекция общественных пространств в Барнауле будет производиться каждую неделю. Обрабатываться будут площади, остановочные павильоны и другие общественные территории, в которых возможно массовое пребывание людей. Обеззараживанию будут подвергаться территории в каждом из районов города.
Помимо вышеперечисленных объектов, планируется обеззараживать также проезжие части. Этим будет заниматься спецтехника, которая будет задействована в ночное время суток. Также сообщается, со ссылкой на данные глав районных администраций, что управляющие компании начали осуществлять дезинфицирующую обработку подъездов многоквартирных жилых домов.
Работы по дезинфекции общественных территорий выполняет компания ООО ДЦ «Биоальтернатива». Фирма обладает всей необходимой разрешительной документацией, а также сертификатами, подтверждающими квалификацию задействованных сотрудников. В качестве компонентов обеззараживающих растворов применяются такие дезинфицирующие средства, как ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин.
Как подчеркнула начальник отдела гигиены отдела труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова, коронавирус убивают хлоро- и кислородосодержащие дезинфектанты. В настоящее время работы по обеззараживанию ведутся с применением хлорорганических составов. Все используемые препараты разрешены к применению и согласованы с Роспотребнадзором. Концентрации дезинфицирующих растворов выдерживаются согласно нормативам и не представляют опасности для горожан.
Обработку барнаульских общественных пространств специалисты намерены осуществлять в дневное время суток. На время обеззараживания будут введены ограничения на допуск граждан на обрабатываемые территории. К содействию в реализации данной меры будут привлечены сотрудники народной дружины «Барнаульская».
«Санобработку дорог начнем после установления положительных температур воздуха, с понедельника, силами нашей дорожной службой МБУ «Автодорстрой» в ночное время. У нас более 600 км дорог. Мы формируем график работ и проинформируем наших жителей, чтобы они знали, когда, в какое время и какие территории будут обрабатываться», – рассказал Вячеслав Франк.
Городской администрацией в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором уже проработан вопрос применения дезинфицирующих средств «Водоканала» для обработки тротуаров и проезжих частей барнаульских улиц. Дороги, так же как и прочие общественные территории, планируется обрабатывать обеззараживающими растворами еженедельно – согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
Помимо дезинфекции барнаульских улиц Вячеславом Франком был дан ряд поручений, направленных на обеспечение безопасности людей при передвижении в общественном транспорте. Так, комитету по дорожному хозяйству транспорту и связи поручено проконтролировать обеспечение средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками) сотрудников предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками.
Кроме того, пассажиропоток в утренние и вечерние часы будет проанализирован и при необходимости графики движения общественного транспорта подвергнутся корректировке. Как сообщалось ранее, барнаульские маршруты уже переведены в режим выходного дня из-за падения пассажиропотока, вызванного карантинными мерами.
Также «Политсибру» уже писал, что барнаульский горэлектротранс перешел на интенсивный график обработки трамвайных вагонов. В производственном цехе транспорт моют и дезинфицируют раз в сутки, кроме того, после каждого оборотного рейса кондуктор протирает поручни и стекла специальными растворами.
Также барнаульцам предложено воздержаться от посещения кладбищ в родительский день.
«В складывающейся ситуации мы прежде всего должны обеспечить безопасность людей. Поэтому считаю необходимым обратиться к горожанам с просьбой в этот день (28 апреля – прим. ред.) воздержаться от посещения кладбищ. Чтобы избежать скопления людей на остановках общественного транспорта и в транспорте, принято решение не организовывать бесплатную доставку жителей города к местам захоронений», - сообщил глава города.
Как моют и дезинфицируют горэлектротранспорт в Барнауле
Начали с Администрации? Что они хотят этим сказать?!