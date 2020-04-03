No pasaran: в Барнауле стартовало обеззараживание улиц

Новости 03.04.2020 17:40 1511

С 3 апреля улицы Барнаула обрабатываются дезинфицирующими средствами в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции по распоряжению главы города Вячеслава Франка.

Не откладывая в долгий ящик

Решение о дезинфекции улиц принято 2 апреля, на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Барнаула. Исполнение поручено городскому комитету по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи.

«Сегодня мы приступили к санобработке подземных переходов, их у нас три, остановочных павильонов, которых у нас 605, и общественных пространств», - отметил барнаульский градоначальник уже на следующий день после заседания.

Распылять хлорсодержащий раствор начали с площади Октября. Уже обработаны подземные переходы, центральная аллея, тротуары. обработаны подземные пешеходные переходы и остановочные павильоны на Павловском тракте, проспектах Красноармейском, Строителей, Калинина. Дезинфекция общественных пространств в Барнауле будет производиться каждую неделю. Обрабатываться будут площади, остановочные павильоны и другие общественные территории, в которых возможно массовое пребывание людей. Обеззараживанию будут подвергаться территории в каждом из районов города.

Помимо вышеперечисленных объектов, планируется обеззараживать также проезжие части. Этим будет заниматься спецтехника, которая будет задействована в ночное время суток. Также сообщается, со ссылкой на данные глав районных администраций, что управляющие компании начали осуществлять дезинфицирующую обработку подъездов многоквартирных жилых домов.

Чем дезинфицируют улицы и дороги Барнаула

Работы по дезинфекции общественных территорий выполняет компания ООО ДЦ «Биоальтернатива». Фирма обладает всей необходимой разрешительной документацией, а также сертификатами, подтверждающими квалификацию задействованных сотрудников. В качестве компонентов обеззараживающих растворов применяются такие дезинфицирующие средства, как ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин .

Как подчеркнула начальник отдела гигиены отдела труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова, коронавирус убивают хлоро- и кислородосодержащие дезинфектанты. В настоящее время работы по обеззараживанию ведутся с применением хлорорганических составов. Все используемые препараты разрешены к применению и согласованы с Роспотребнадзором. Концентрации дезинфицирующих растворов выдерживаются согласно нормативам и не представляют опасности для горожан.

Как часто будут проходить дезинфекционные мероприятия

Обработку барнаульских общественных пространств специалисты намерены осуществлять в дневное время суток. На время обеззараживания будут введены ограничения на допуск граждан на обрабатываемые территории. К содействию в реализации данной меры будут привлечены сотрудники народной дружины «Барнаульская».

«Санобработку дорог начнем после установления положительных температур воздуха, с понедельника, силами нашей дорожной службой МБУ «Автодорстрой» в ночное время. У нас более 600 км дорог. Мы формируем график работ и проинформируем наших жителей, чтобы они знали, когда, в какое время и какие территории будут обрабатываться», – рассказал Вячеслав Франк.

Городской администрацией в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором уже проработан вопрос применения дезинфицирующих средств «Водоканала» для обработки тротуаров и проезжих частей барнаульских улиц. Дороги, так же как и прочие общественные территории, планируется обрабатывать обеззараживающими растворами еженедельно – согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Графики дезинфекций можно посмотреть здесь

Общественный транспорт

Власти Барнаула приступили к масштабной дезинфекции городских улиц - фоторепортаж Новости 03.04.2020 14:45

Медицинские маски для перевозчиков

Помимо дезинфекции барнаульских улиц Вячеславом Франком был дан ряд поручений, направленных на обеспечение безопасности людей при передвижении в общественном транспорте. Так, комитету по дорожному хозяйству транспорту и связи поручено проконтролировать обеспечение средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками) сотрудников предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками.

Анализ пассажиропотока

Кроме того, пассажиропоток в утренние и вечерние часы будет проанализирован и при необходимости графики движения общественного транспорта подвергнутся корректировке. Как сообщалось ранее, барнаульские маршруты уже переведены в режим выходного дня из-за падения пассажиропотока, вызванного карантинными мерами.

Обработка подвижного состава

Также «Политсибру» уже писал, что барнаульский горэлектротранс перешел на интенсивный график обработки трамвайных вагонов. В производственном цехе транспорт моют и дезинфицируют раз в сутки, кроме того, после каждого оборотного рейса кондуктор протирает поручни и стекла специальными растворами.

Не время отправляться на кладбище

Также барнаульцам предложено воздержаться от посещения кладбищ в родительский день.

«В складывающейся ситуации мы прежде всего должны обеспечить безопасность людей. Поэтому считаю необходимым обратиться к горожанам с просьбой в этот день (28 апреля – прим. ред.) воздержаться от посещения кладбищ. Чтобы избежать скопления людей на остановках общественного транспорта и в транспорте, принято решение не организовывать бесплатную доставку жителей города к местам захоронений», - сообщил глава города.