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Почему в Алтайском крае никак не проверяют прилетевших из Москвы и других зараженных регионов

Новости
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Жители Алтайского края обеспокоены приемом авиарейсов из Москвы.  Прилетевших из –за границы обязательно изолируют в обсерваторах, а вот тех, кто передвигается между регионами России не проверяют никак.  При этом, количество заболевших коронавирусом в Москве и Московской области превысило 3000 человек.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина пояснила, что для более серьезных мер не хватает федерального документа. Пока все мероприятия проводятся в соответствии с Регламентом, разработанным Роспотребнадзором России.

«В соответствии с документом, термометрия, анкетирование и дополнительные мероприятия предусмотрены с гражданами, прилетающими международными рейсами. Если говорить о внутренних, то пока нормативных распорядительных документов не поступало. Но нами рассматривается вопрос и какие-то меры по опросу прибывающих, транслировании для них информации и термометрии мы все-таки решим», - рассказала она.

Между тем, режим повышенной готовности в Алтайском крае введен с 18 марта.  Первые случаи заболевании в России подтвердились 31 января.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (12)

1000

Олег

Ну, конечно, ждёмссс, когда эпидемия начнется..... тогда и начнем "чесать репу".... думать..... и ждать, когда нормативы "спустят" с верху.....

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игорь

Им не нужен народ ....давно известный факт ! Вы уже в заднице...а все еще на что - то надеетесь.

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Гость
игорь, теперь понятно, почему при наличии 4х человек с вирусом, весь город на самоизоляции
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Саша
игорь, А вы разве не с нами ?
Ответить
сергей

какой тебе документ нужен, своих мозгов не хватает, тогда уйди

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Семен

Вот так такое ощущение что наши слуги народа набраны с вокзала ...........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить
семен
Семен,
Ответить
Елена

"обязательно изолируют в обсерваториях".. Что??? кого это у нас изолировали?

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Гость

В каких обсерваториях? Кто кого изолирует?! Что за хрень?... Отпускают домой, и давно.. и по всем регионам,, на самоизоляцию.. Хватит об этом писать уже! Достали уже..!

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Региональным властям

На Алтапресс сегодня прошла вирусная атака!.. Всех пользователей оскорбляют по Никнэйму. Вот ссылка: https://altapress.ru/zhizn/story/v-barnaule-politsiya-lovit-ne-samoizolirovavshihsya-pensionerov-265148?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr

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Анна.

Попробуйте только привезти к нам вирус !

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юра

Им только деньги получать а работать и думать нехотят заелись

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