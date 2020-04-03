Почему в Алтайском крае никак не проверяют прилетевших из Москвы и других зараженных регионов

Жители Алтайского края обеспокоены приемом авиарейсов из Москвы. Прилетевших из –за границы обязательно изолируют в обсерваторах, а вот тех, кто передвигается между регионами России не проверяют никак. При этом, количество заболевших коронавирусом в Москве и Московской области превысило 3000 человек.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина пояснила, что для более серьезных мер не хватает федерального документа. Пока все мероприятия проводятся в соответствии с Регламентом, разработанным Роспотребнадзором России.
«В соответствии с документом, термометрия, анкетирование и дополнительные мероприятия предусмотрены с гражданами, прилетающими международными рейсами. Если говорить о внутренних, то пока нормативных распорядительных документов не поступало. Но нами рассматривается вопрос и какие-то меры по опросу прибывающих, транслировании для них информации и термометрии мы все-таки решим», - рассказала она.
Между тем, режим повышенной готовности в Алтайском крае введен с 18 марта. Первые случаи заболевании в России подтвердились 31 января.
Им не нужен народ ....давно известный факт ! Вы уже в заднице...а все еще на что - то надеетесь.
какой тебе документ нужен, своих мозгов не хватает, тогда уйди
Вот так такое ощущение что наши слуги народа набраны с вокзала ...........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"обязательно изолируют в обсерваториях".. Что??? кого это у нас изолировали?
В каких обсерваториях? Кто кого изолирует?! Что за хрень?... Отпускают домой, и давно.. и по всем регионам,, на самоизоляцию.. Хватит об этом писать уже! Достали уже..!
На Алтапресс сегодня прошла вирусная атака!.. Всех пользователей оскорбляют по Никнэйму. Вот ссылка: https://altapress.ru/zhizn/story/v-barnaule-politsiya-lovit-ne-samoizolirovavshihsya-pensionerov-265148?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Попробуйте только привезти к нам вирус !
Им только деньги получать а работать и думать нехотят заелись
Ну, конечно, ждёмссс, когда эпидемия начнется..... тогда и начнем "чесать репу".... думать..... и ждать, когда нормативы "спустят" с верху.....