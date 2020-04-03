Почему в Алтайском крае никак не проверяют прилетевших из Москвы и других зараженных регионов

Новости 03.04.2020 16:17 5754

Жители Алтайского края обеспокоены приемом авиарейсов из Москвы. Прилетевших из –за границы обязательно изолируют в обсерваторах, а вот тех, кто передвигается между регионами России не проверяют никак. При этом, количество заболевших коронавирусом в Москве и Московской области превысило 3000 человек.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина пояснила, что для более серьезных мер не хватает федерального документа. Пока все мероприятия проводятся в соответствии с Регламентом, разработанным Роспотребнадзором России.

«В соответствии с документом, термометрия, анкетирование и дополнительные мероприятия предусмотрены с гражданами, прилетающими международными рейсами. Если говорить о внутренних, то пока нормативных распорядительных документов не поступало. Но нами рассматривается вопрос и какие-то меры по опросу прибывающих, транслировании для них информации и термометрии мы все-таки решим», - рассказала она.

Между тем, режим повышенной готовности в Алтайском крае введен с 18 марта. Первые случаи заболевании в России подтвердились 31 января.