Врачам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом, будут доплачивать

Новости 03.04.2020 15:20 1584

Вице-губернатор Ирина Долгова рассказала журналистам, что врачам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом, будут дополнительные выплаты. Правда пока не понятно, когда и в каком объеме.

«Доплаты установлены решением правительства, на них на сегодняшний день направлено более 12 млрд рублей, но пока распределения и порядка выплат на федеральном уровне не принято. Как только он будет определен, мы готовы соответствующим образом разработать свои документы и начать эти выплаты медицинским работникам, которые сегодня задействованы в борьбе с коронавирусом», - пояснила она

Когда можно ожидать этих выплат пока не понятно. А вот задачей сегодняшнего дня является обеспечение всех сотрудников, медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты. По словам Долговой, эти вопросы перед ней ставятся в ежедневном режиме. Проблема актуальна те только для Алтайского края, но и всей России, отмечает замгубернатора.

«На данный момент правительством края прорабатывается вопрос крупных поставок масок и защитных костюмов в Алтайский край. Конечно цены на эти средства подскочили, но деньги на это, я думаю. мы обязательно изыщем и обеспечим лечебные учреждения на последующий период,» - сказала она.

Если ситуация будет развиваться также как сейчас, край имеет запасы на полтора месяца работы. Правда каким образом рассчитан этот срок - непонятно, ведь, по информации озвученной на пресс-конференции, ситуация, складывающаяся по разным лечебным учреждениям сегодня неровная: где-то индивидуальные средства защиты имеются в достаточном объеме. А где-то в крайне ограниченном. Доходит до того, что руководство лечебных учреждений просит сотрудников изготавливать марлевые маски самостоятельно. Впрочем, власти края, не считают это событием из ряда вон выходящим.

«Не вижу здесь ничего страшного, дефицит есть, а лечебные учреждения всегда этим занимались, когда не было одноразовых масок», - заявила она.

Ирина Долгова напомнила, что губернатором Виктором Томенко дано поручение, в рамках которого была проведена работа с несколькими крупными предприятиями, которые начали отшив масок. Две недели назад объемы составляли 7 тысяч штук в день, сегодня, по словам Долговой, в сутки выпускается 50 тысяч масок. Но этого количества недостаточно, поэтому в первую очередь масками обеспечиваются полицейские, соцработники, сотрудники магазинов.

При этом, списки медицинских работников, которым предстоит работать с пациентами, зараженными коронавирусом, формируются на добровольной основе.