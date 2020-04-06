Власти Барнаула приступили к масштабной дезинфекции городских улиц - фоторепортаж

Новости 03.04.2020 14:45 206

В пятницу, 3 апреля, в Барнауле приступили к дезинфекции городских территорий. Решение было принято ранее во время совещания штаба по предупреждению распространения коронавируса в Барнауле.

С целью снижения риска инфицирования и предупреждения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией глава города Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи начать дезинфекцию дорог, тротуаров, мест общего пользования, подземных переходов и остановочных павильонов на территории краевой столицы.