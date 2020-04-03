Бригаду алтайских медиков после контакта с коронавирусной пациенткой отправили по домам

Новости 03.04.2020 14:15 1566

Медики, принимавшие роды у женщины, которой позже подтвердили коронавирус, были отправлены по домам на самоизоляцию. Об этом рассказала заместитель губернатора региона Ирина Долгова на пресс-конференции 3 апреля.

«Бригада работала в мельцеровском боксе и когда был получен положительный результат, всех их отправили под медицинское наблюдение под самоизоляцию дома. У всех были забраны анализы на подтверждение коронавируса. Теперь за ними наблюдают в общем порядке, как и всех, кто находился в контакте с зараженными коронавирусом», - сказала она.

По словам Ирины Долговой коронавирус у ребенка женщины не подтвержден.

«Он находится в изоляции в реанимационном блоке, за ним установлено наблюдение, на десятый день ему проведут повторный тест на коронавирус», - пояснила она.

По словам чиновницы, женщина поступила в обсервационный роддом по медицинским показаниям, поскольку у нее наблюдались признаки ОРВИ. При поступлении у нее взяли тест на коронавирус. После официального подверждения диагноза женщина была экстренно переведена в Горбольницу №5