Сенатор Белоусов поддержал эксперимент по маркировке питьевой воды

Новости 03.04.2020 13:45 424

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов уверен, что эксперимент Правительства Российской Федерации по маркировке упакованной питьевой воды может всерьез заинтересовать производителей Алтайского края.

Сенатор отметил, что в последние годы тема внедрения электронной маркировки контрольными идентификационными знаками стала одной из ключевых для агропромышленного комплекса и всей пищевой индустрии. По его мнению, и производители, и потребители пищевой продукции заинтересованы в том, чтобы путь продукта от поля до прилавка был максимально прозрачным и исключал любую возможность незаконного оборота фальсификата.

К сожалению, контрольно-надзорные мероприятия, проведенные Генеральной прокуратурой Российской Федерации с привлечением специалистов Роспотребнадзора показали, что для данной сферы характерны нарушения законодательства о недропользовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, защите прав потребителей. Вместе с тем, обеспечение российских граждан питьевой водой имеет важное социальное значение с точки зрения соблюдения всех санитарных требований к безопасности и качеству таких товаров.

Сергей Белоусов уверен, что продукция Алтайских производителей бутилированной воды способна конкурировать с известными импортными аналогами. Такие региональные бренды как минеральная вода «Завьяловская», «Серебряный ключ», «Касмалинская» и др. за годы производства успели найти своего потребителя и успешно применяются в лечебных протоколах местных санаториев, а минеральная вода «Бехтемирская» имеет официальную регистрацию в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ), дополняя список уникальных традиционных региональных брендов Алтайского края.

«Специальная маркировка упакованной питьевой воды поможет навести порядок в учете действующих скважин и объемах воды, которая добывается, а также позволит обеспечить охрану существующих брендов и их дальнейшее продвижение на рынке», - заключил парламентарий.

Эксперимент по маркировке воды стартовал 1 апреля 2020 и продлится по 1 марта 2021 года. Оборудование для проведения на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды будет предоставлено всем участникам эксперимента «Оператором — ЦРПТ» на безвозмездной основе.