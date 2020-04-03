Первая заболевшая Covid-19 из Барнаула обвинила Минздрав в разглашении своих данных

Новости 03.04.2020 12:20 2177

Жительница Барнаула, которая в марте летала на отдых в Доминиканскую Республику пожаловалась на Минздрав Алтайского края, который рассекретил ее персональные данные. Об этом сообщает издание "Сибирь.реалии".

На сегодняшний день женщина и ее супруг продолжают находиться в городской больнице 5. Она рассказала, что уже написала заявление в прокуратуру с жалобой на главного внештатного специалиста эпидемиолога Минздрава Алтайского края Ирину Переладову. Обнародованный документ с личной информацией был подписан именно ей, говорит заболевшая коронавирусом.

«Я позвонила ей задать вопрос про этот документ. Она мне сказала, что сводка является фейком, однако в управлении печати и массовых коммуникаций края подлинность документа была подтверждена. После этого нас с мужем начали буквально травить», - рассказала она.

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Также она добавила, что в документе помимо персональных данных содержалась и неверная информация, где говорится, что она отказалась от госпитализации.

«Я сама просила сделать тест, но врачи говорили, что он мне не положен, так как Доминикана не входит в число стран, где есть зараженные. Мне отказывали до тех пор, пока я не сообщила об ухудшении состояния. 25 марта ко мне пришла медсестра, которая явно была напугана», - объяснила зараженная.

О сроках готовности результатов анализа ей не сообщили, а через несколько дней скорая без предупреждения приехала к ним домой.

«Было страшно. Позвонила Переладова и спросила, по какой причине мы не выходим. Она пояснила, что у нас сомнительный анализ и нас забирают в стационар. Пообещали сделать все анализы и отпустить. Никакого ОМОНа не было, как пишут в интернете и дверь нам никто не выпиливал».

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«Если бы врач сказала сразу, что я представляю опасность и мне нужно сидеть дома, то я бы не стала выходить».

Напомним, что после ее возвращения в город, супруг заболевшей в течение недели ходил на работу. Позднее у него также подтвердился коронавирус.

«Симптомов у нас нет. Два раза в день мне дают по таблетке Хлоропирамина, а также я попросила успокоительное. Мужу - дополнительно Бронхорус. То есть лекарства дают по симптоматике», - говорит она.

Кроме того, по ее словам, карантин у них уже заканчивается, но сетует, что выпускать их никто не планирует ссылаясь на указания из Москвы.

Отметим, что по последним данным в Алтайском крае за несколько дней было зарегистрирвано четыре случая коронавируса.