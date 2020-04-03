Производство масок – единственный «парашют», который поддерживает на плаву легкую промышленность в условиях пандемии

Новости 03.04.2020 11:35 1918

Производство масок для индивидуальной защиты граждан – единственный «парашют», который пока еще позволяет оставаться на плаву легкой промышленности. Руководитель одного из швейных предприятий региона на условиях анонимности рассказал Политсибру о состоянии отрасли.

«У швейников всегда плохая ситуация с сотрудниками. У нас есть цех. Оборудован машинками, мы постоянно ищем работников. Это процесс непрерывный. Зарплата швеи сдельная. К нам на практику приходили студенты из 13 училища, но из пяти девочек только одна без страха села за машинку. Сейчас ситуация усугубилась. Две швеи ушли на самоизоляцию, потому что боятся коронавируса. Я же не могу заставить их вернуться на рабочие места», рассказал собеседник.

Кроме того, отменен ряд крупных заказов. Вероятнее всего, по информации руководителя швейного предприятия, Парад Победы будет перенесен на сентябрь. В этой связи пока отменены заказы на пошивы костюмов для общественных организаций, принимающих участие в мероприятии и ряда коллективов края. И это при условии, что все необходимые ткани и фурнитура уже закуплены.

«Всю страну отправили на нерабочие дни, прекратив тем самым большое количество рабочих процессов. Заработную плату людям при этом выплачивать нужно, а вот откуда ее брать неизвестно», - сетует собеседник

По его словам, отрасль начинает испытывать проблемы с тканью. До последнего цех держался, намереваясь обойтись без производства масок, но выяснилось, что в условиях пандемии – это единственная возможность сохранить людям рабочие места и зарплаты. Правда сырья для производства масок, по словам производственника, тоже не хватает.

«Нам предлагают для производства масок трикотаж, ситец, саржу. Очень надеюсь, что в последнем случае продавец просто путает названия тканей, потому что через саржу нормально дышать просто невозможно», - говорит он.

Повышен спрос также на резину, из которой делают заушники, ее скупают практически километрами. При этом, отмечается что выброса в розничную сеть масок ждать пока не приходится. Предприятие занимается поставкой масок в разные организации региона. Оптовая цена маски составляет порядка 35 рублей. Но это сегодня. Ткани, из который они изготовлены заканчиваются, а по какой цене удастся купить следующие – не известно.

Компании, продающие ткани поняли, что на материалах сейчас можно хорошо заработать. Цены перевели в доллары, но даже и на этих условиях они придерживают их для себя. Ведь если сейчас распродать все запасы, то через два месяца им будет просто нечем торговать. Экономическая стратегия в действии.

«Кстати, транспортники отмечают те же самые тенденции и в других отраслях. Мне рассказывали, что магазины сделали двухмесячные запасы продовольствия на складах. Поставщики бояться, что через два месяца, когда нерабочий период закончится, магазинам просто не нужно будет ничего приобретать дополнительно», - поясняет собеседник.

Пока, чтобы поддержать предприятие и людей руководитель предлагает работу всем желающим. Говорит, что готов принимать людей без профильного образования: «всем расскажем и покажем, организуем этакий кружок «Умелые ручки».

В целом он переживает относительно сложившейся ситуации и считает, что месячные ограничения убьют легкую промышленность. Китайские вещи резко выросли в цене, оправившись от болезни наши соседи поднимают собственную экономику. Уже сейчас есть тенденции, когда к алтайским производственникам приносят дорогую китайскую одежду и просят сделать реплику по более выгодной цене. Делают – жить хочется всем.