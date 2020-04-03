Вопросы, вопросы... Что жители Алтайского края хотят знать о карантине и хватит ли у них денег его пережить

Новости 03.04.2020 13:15 3016

Как известно, главный «опрос» населения, касающийся поправок в Конституцию РФ, отложен на неопределенный срок, в связи с пандемией COVID-19. Тем временем, в Telegram-каналах Алтайского края появляются многочисленные опросы жителей насчет эпидемии. «Политсибру» представляет сводный обзор их результатов.

Коронавирус. Оперштаб. Алтайский край

Канал сразу в двух опросах поинтересовался, достаточно ли гражданам информации об эпидемии и каких сведений не хватает. Как выяснилось, 53% респондентов информации хватает, 45% ее катастрофически недостаточно, 2% – вовсе не интересует данная тема.

21% опрошенных оказалось недостаточно информации о правилах самоизоляции - что можно делать и куда нельзя ходить. 18% респондентов не хватает сведений о количестве заболевших, 15% интересует состояние уже инфицированных, а 13% – куда обращаться в случае появления симптомов заболевания. Сами симптомы, при этом, интересуют всего 5% участников опроса.

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Толковые новости

Канал в ответ провел альтернативный опрос, согласно результатам которого 49% респондентов желает знать реальную цифру заразившихся, 41% – где и как сдать тест на коронавирус. 36% интересует, что делают власти, чтобы максимально обезопасить жителей, 32% – как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции, 31% – куда обращаться в случае появления симптомов. 27% желают знать, почему не закрывают регион.

Барнаул.фм

Канал поинтересовался у подписчиков, насколько хватит их денежных сбережений. Лишь 7% респондентов сообщили, что их средств хватит на полгода и дольше. 18% опрошенных средств хватит на 2-4 месяца, 17% – только на месяц. 19% выбрали вариант «Пару недель протяну, не больше», а ещё 39% – «Шутите? Какие еще сбережения?».

Б.АУЛ

Канал спрогнозировал увеличение бытовых правонарушений на почве пьянства во время карантина и поинтересовался у читателей, не стоит ли запретить продажу алкоголя в этот период. 46% респондентов ответили, что нужно оставить все, как есть. Однако, большая часть опрошенных (54%) выступили за ограничения: 22% высказалось за сокращение времени продажи спиртного до двух часов в день, 32% настроены наиболее радикально – они поддержали полный запрет на продажу алкоголя.

Политсибру

Канал также запустил опрос, в котором предлагает ответить, как будет организована ваша трудовая деятельность в период карантина. Проголосовать можно здесь.

Ранее - в первую неделю карантина - статистику по занятости населения уже приводили сервисы Зарплата.ру и HeadHunter.