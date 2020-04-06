Власти не выделят 30 млрд для Минприроды России на компенсацию убытков регоператоров

Новости 03.04.2020 10:31 488

Министерство природных ресурсов и экологии России совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) обратились к правительству с просьбой выделить 30 млрд рублей. По их заверениям, это необходимо для субсидирования региональных операторов, чтобы предупредить ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях пандемии, пишет «Коммерсант».

Речь идет о 17 компаниях в 10 субъектах страны. Именно они, по данным публикации, находятся на грани банкротства из-за необоснованных тарифов и отсутствие платежей населения. Все это угрожает регионам мусорными коллапсами.

«Однако, изначально экономические проблемы регоператоров имели место быть еще в начале года и тогда их объясняли неспособностью чиновников создать прозрачное регулирование и конкурентную отрасль управления отходами», - объясняется в публикации.

В распоряжении издания есть подготовленный Минприроды проект постановления правительства России о предоставлении безвозвратных субсидий региональным бюджетам, ВЭБ.РФ и другим банкам для покрытия убытков и неплатежей по кредитам региональных операторов по управлению твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 апреля до конца 2020 года.

Причиной такого решения стало увеличения объема ТКО в период карантина, ожидаемый рост неплатежей за вывоз отходов и неадекватные тарифы, которые устанавливаются регионами ниже экономически обоснованного уровня. Установленные тарифы, по мнению Минприроды, не дают возможности регоператорам окупить свои вложения.

Ссылаясь на данные ППК РЭО, министерство отмечает, что собираемость платежей граждан за услугу составляет 79%, и «без господдержки (...) финансовая устойчивость региональных операторов по обращению с ТКО крайне низкая».

При этом проект постановления суммы необходимых субсидий и ее экономического обоснования не содержит, но отмечает, что в предбанкротном состоянии сегодня находятся 17 компаний в 10 регионах России.

Ранее, в четверг, во время совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко Минприроды и РЭО запросили субсидий на 30 млрд рублей, в то время как весь объем платежей граждан за вывоз ТКО в 2019 году, по оценкам Счетной палаты, составляет 182 млрд рублей.

В министерстве экономического развития России предложения Минприроды о субсидировании, не говоря уже о запрашиваемой сумме, сочли необоснованными.

«У вас неактуальные данные. Работа региональных операторов в целом себя оправдывает. Это такая же сфера услуг, как работа СМИ. Она не всегда соответствует ожиданиям всего населения, и в ней также есть лидеры и отстающие», - пояснили в Минэкономразвитии.

Вице-премьер Абрамченко в четверг не согласилась с запросами Минприроды России и содержанием проекта постановления. По данным издания, на совещании запросы министерства были снижены до 10 млрд рублей. Однако и эта сумма, вероятнее всего, изменится.