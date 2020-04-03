Минздрав пояснил причину закрытия барнаульской больницы

Новости 03.04.2020 9:30 5839

Горбольница №4 Барнаула закроется на карантин. Об этом накануне сообщил Аиф-Алтай со ссылкой на собственные источники в медучреждении. Причиной закрытия больницы названо обнаружение пациента с коронавирусом.

«Теперь всем работникам дали сутки на то, чтобы собрать дома необходимые вещи и направиться с ними обратно на рабочие места. С 3 апреля 2020 года, городская больница № 4 перейдет на карантин. Тем не менее, пока от краевого минздрава официальной информации по этому поводу не поступало», - пишет издание.

Вчера сотрудники больницы обзванивали пациентов, которые должны были получить там лекарства, и отменяли визиты.

Напомним, Горбольница № 4 была заявлена в списке медучреждений, на базе которых будет развернут госпиталь для пациентов с коронавирусом. По графику работы там должны быть начаты сразу после окончания перепрофилирования коек в Горбольнице №5. Позже в своем Инстаграме Минздрав региона пояснил, что городская больница №4 Барнаула перепрофилирована в монопрофильную - теперь сюда госпитализируют только пациентов с пневмонией. Все они в обязательном порядке тестируются на коронавирус, так как именно пневмония может быть осложнением от нового вируса.

«В больнице уже прошли все подготовительные мероприятия для ее перепрофилирования. Сегодня закончены тестирования всех госпитализированных, положительных результатов на коронавирус нет. В случае положительного результата медицинские работники больницы, которые попадут в число контактных, будут вынуждены остаться на рабочем месте на изоляцию. Об этом их проинформировали и попросили быть готовыми к развитию любой ситуации», - пишет Минздрав.

Напомним, в Алтайском крае зарегистрировано 4 пациента с коронавирусом.