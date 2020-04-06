Количество акционеров ВТБ побило рекорд

Новости 03.04.2020 9:55 465

Банк ВТБ в марте 2020 года зафиксировал максимальное за всю свою историю количество акционеров. Общее число лиц, владеющих акциями банка, по состоянию на 1 марта составило более 199 тысяч, включая порядка 198 тысяч частных инвесторов. Эти показатели являются максимальными за всю историю публичного обращения акций ВТБ.

За год количество держателей ценных бумаг банка увеличилось почти в полтора раза – на 47%, наибольший прирост наблюдался в течение последних трех месяцев. С декабря по март число акционеров ВТБ выросло на 25%. Увеличение произошло в основном в сегменте розничных инвесторов, доля которых в настоящий момент составляет 8,3% от акций в свободном обращении (+1 п.п. за год).

В банке ВТБ действует развитая система взаимодействия с акционерами и инвесторами. Ежегодно банк проводит порядка 70 мероприятий для частных инвесторов. Акционерам также доступны дистанционные каналы коммуникации, включая мобильное приложение «Акционер ВТБ» и систему электронного голосования на собраниях акционеров. Важное место в системе корпоративного управления занимает независимый Консультационный совет акционеров (КСА), представители которого входят в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка.

С 2018 года ВТБ реализует программу привилегий для держателей акций банка, в рамках которой предлагаются специальные условия по кредитным, пакетным, страховым, инвестиционным и иным банковским продуктам. Базовый объём привилегий предоставляется уже при владении акциями в количестве от одной штуки. За период действия программы акционеры ВТБ оформили уже более 140 тысяч продуктов на выгодных условиях.

По информации Московской биржи, акции ВТБ входят в число наиболее популярных бумаг в портфелях частных инвесторов. С начала 2019 года от 8,5% до 11,7% активных инвесторов имели акции ВТБ в своих портфелях, благодаря чему акции ВТБ стабильно занимают 3-4 позицию в рэнкинге предпочтений участников фондового рынка.