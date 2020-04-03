Плов, закаливание и настольный теннис: чем занимаются в самоизоляции алтайские политики и общественники

Новости 03.04.2020 8:40 1794

Жители Алтайского края в социальных сетях обсуждают кто чем занимается в самоизоляции. Корреспонденты Политсибру узнали у алтайских политиков и общественников, как проходят их нерабочие дни.

Депутат АКЗС от «Справедливой России», руководитель Фонда имущества края Владислав Вакаев говорит, что из-за самоизоляции появилось больше времени, которое он может уделить семье:

«Играем с детьми. Появилась возможность готовить — вот, плов сделал в казане. Но это больше по вечерам, день посвящаю работе — по привычному расписанию. Сейчас с группой архитекторов активно работаем над проектом парка «Изумрудный», ещё есть проект экспертного клуба — пока по ситуации с эпидемией, а затем, надеюсь, перерастёт в нечто большее», - рассказал он.

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«Самоизоляцию стараюсь соблюдать. Хожу только в магазин. С пожилыми, для их же безопасности, стараюсь не контактировать. Все обращения принимаю по телефону. Сейчас они в основном связаны с указами президента России и губернатора Алтайского края», - пояснила она.

А депутат Барнаульской городской думы Сергей Струченко (Единая Россия) накануне объявления нерабочих дней вышел в отпуск:

«Я написал заявление задолго до всей этой истории, поэтому сижу дома. Тем более что режим работы городской думы тоже дистанционный»

Солистка краевого театра музыкальной комедии Виктория Гальцева в своих социальных сетях еще в начале недели поделилась фотографиями с активного отдыха. Актриса с семьей купались в озере Пионерском. «Закаляемся! Укрепляем иммунитет!» - подписала она фотографии.

Легкоатлет серебряный призер параолимпийских игр в Лондоне уроженец Барнаула Егор Шаров поделился с подписчиками видео из домика в Кыргызстане, где ему предстоит жить в самоизоляции ближайшую неделю. Он показал свою комнату, холодильник, а также поделился идеями приготовления еды.

Министр спорта Алексей Перфильев присоединился вместе с семьей присоединился к акции #тренируйсядома #спортнормажизни. Он играет с детьми в настольный теннис, показывает приемы дыхательной гимнастики.

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«Это будет и кладовая и одновременно мастерская», - рассказал он Политсибру. Он уже обнаружил там некоторые вещицы от прежних хозяев и собирается поделиться ими с другими.

Известный общественник и руководитель одного из барнаульских ТСЖ Константин Емешин из-за введения ограничительных мер также изменил свои планы. Однако, как он признался, в чем-то введение режима самоизоляции оказалось даже на руку.

«У нас должно было проходить собрание членов ТСЖ. Обычно мы проводим его в очно-заочной форме, собираемся в актовом зале 22 школы Барнаула. Но в связи с введением ограничительных мер решено было оставить только заочную форму, в результате в голосовании приняло участие 95% жильцов нашего дома. Поскольку мы обязаны сдать все документы после собрания в жилищную инспекцию. Я сидел дома обрабатывал поступившие бланки, отнесу их на следующей неделе. Передать такой внушительный том заочно просто не получится», - рассказал он.

Он также пояснил, что ходит на прогулки и в магазин вместе с женой.