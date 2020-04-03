Нерабочие дни в России продлятся до конца апреля

Новости 03.04.2020 7:40 1387

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Он заявил об этом в специальном обращении к гражданам страны 2 апреля.

По его словам, нерабочая неделя позволила "выкроить время для упреждающих действий": для мобилизации всех органов власти, наращивания ресурсов в учреждениях здравоохранения, однако угроза сохраняется: Пик эпидемии еще не пройден ни в мире, ни в России.

Он отметил, что в стране удалось избежать вспышек эпидемии в садиках и школах, удается оградить людей старшего поколения. Но ситуация в регионах складывается по-разному, количество субъектов Федерации, в которых не зафиксировано ни одного случая с каждым днем уменьшаются. Поэтому было принято решение о продлении нерабочих дней.

Он особо отметил, что работодатели обязаны сохранить заработную плату и рабочие места. При этом как и на этой неделе свою работу продолжат учреждения жизнеобеспечения: магазины, аптеки, предприятия непрерывного цикла.