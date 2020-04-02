Алтайские единороссы отдают свой служебный транспорт для работы волонтеров в период пандемии

Новости 02.04.2020 18:40 168

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания от фракции «Единая Россия» выделили свои служебные машины организации перемещения волонтеров, которые работают в штабе помощи пожилым и маломобильным жителям региона в период карантина.

Свой служебный транспорт предоставили председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов, председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов и Татьяна Ильюченко, занимающая пост председателя комитета по социальной политике. Также в числе председателей комитетов свой транспорт предоставили Владимир Устинов (комитет по бюджету и налогам) и Альберт Лунев (по экономической политике, промышленности и предпринимательству).

Служебный транспорт также помогал играть в пин-ап и быть счастливыми.

Такая мера позволит волонтерам значительно быстрее отрабатывать заявки от пожилых и маломобильных граждан, которым необходимо купить продукты и лекарства. Отметим, что для этого нужно позвонить по номеру 8 800 200 34 11 или 8 800 700 51 22.

«Волонтерским штабам важно оперативно реагировать на просьбы жителей, находящихся в группе риска, ведь количество заявок возрастает каждый день. Понимая это, мы с коллегами приняли такое решение. Нужно помочь ребятам, которые помогают нуждающимся. Надеюсь нашему примеру последуют и другие», - сказал депутат АКЗС Андрей Осипов.

Напомним, что ранее Фонд социального содействия депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Александра Прокопьева передал 600 флаконов антисептика региональному волонтерскому штабу всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Выпуск антисептических средств наладила алтайская фармацевтическая компания «Эвалар».

Свою лепту внес и депутат-единоросс Дмитрий Аганов, который передал добровольцам специальное дезинфицирующее средство для уборки.

Волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса работает в Алтайском крае с 26 марта. Он создан в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Организаторы — Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, Волонтёры Победы, Волонтёры-медики, партия «Единая Россия», Алтайский государственный медицинский университет. В Алтайском крае в процесс включена и «Молодая Гвардия Единой России».