Какие авиарейсы отменяются в Барнауле

Барнаульский аэропорт сокращает авиарейсы, передает пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.
Так, «Уральскими авиалиниями» отменены рейсы «Барнаул – Москва», «КрасАвиа» отменила рейсы «Барнаул – Красноярск». Авиакомпания «Сила» отменила рейс Барнаул - Томск. Ранее сообщалось, что на внутренних линиях заполняемость самолетов упала практически в два раза.
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Вариант № 1.1 (доступен по месту приобретения)
Вариант № 1.2 (доступен по месту приобретения)
Изменить маршрут с добором до тарифа
Для перелетов в страны СНГ – возможна замена местами пункта вылета и прилета
Вариант № 1.3 (доступен по месту приобретения)
Вариант № 1.4 (доступен через заявку в разделе Обратная связь)
Возврат полной суммы за авиабилет Бонусами на оформление будущих перелетов на личный счет участника программы «Крылья»
Заявку на выбранный Вами вариант также можно оставить на сайте в разделе Обратная связь, в сообщении необходимо указать выбранный пассажиром вариант.
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