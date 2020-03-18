Какие авиарейсы отменяются в Барнауле

Новости 02.04.2020 19:00 179

Барнаульский аэропорт сокращает авиарейсы, передает пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

Так, «Уральскими авиалиниями» отменены рейсы «Барнаул – Москва», «КрасАвиа» отменила рейсы «Барнаул – Красноярск». Авиакомпания «Сила» отменила рейс Барнаул - Томск. Ранее сообщалось, что на внутренних линиях заполняемость самолетов упала практически в два раза.

Что делать пассажирам «Уральских авиалиний»?

В самолете можно отлично поиграть в плей фортуна и даже выйграть денюжку

Вариант № 1.1 (доступен по месту приобретения)

Изменить дату вылета на более позднюю, БЕЗ ШТРАФА И ДОПЛАТЫ: на период вылета с сегодняшнего дня до 30.06.2020, либо с 01.09.2020 до 20.12.2020*.

Изменить дату вылета на более позднюю, БЕЗ ШТРАФА с доплатой до доступного тарифа: на период вылета с 01.07.2020 до 31.08.2020

Вариант № 1.2 (доступен по месту приобретения)

Изменить маршрут с добором до тарифа Для перелетов в страны СНГ – возможна замена местами пункта вылета и прилета

Вариант № 1.3 (доступен по месту приобретения)

Заменить пассажира (ФИО полностью) – вместе с изменением даты вылета и/или направления.

Вариант № 1.4 (доступен через заявку в разделе Обратная связь)

Возврат полной суммы за авиабилет Бонусами на оформление будущих перелетов на личный счет участника программы «Крылья»

Заявку на выбранный Вами вариант также можно оставить на сайте в разделе Обратная связь, в сообщении необходимо указать выбранный пассажиром вариант.

Тем временем «СиЛА» с 1 апреля открыла новый маршрут по Республике Алтай (Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск). На сайте «КрасАвиа» же последняя новость датирована 31 марта и гласит, что компания работает в штатном режиме.