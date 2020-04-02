Власти Алтайского края пообещали пустить дополнительный общественный транспорт

Новости 02.04.2020 18:24 397

Сотрудники предприятий непрерывного цикла вынуждены пользоваться меньшим количеством единиц транспорта, в результате чего возникает скученность в вагонах трамваях и автобусах. В условиях пандемии, с учетом рекомендаций о соблюдении безопасного расстояния во всех местах общественного пользования, кроме такси, это вызвало недоумение горожан. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь рассказал, что после обращения к нему журналистов, озабоченных сложившейся ситуацией, поднял этот вопрос в разговоре с мэром Барнаула Вячеславом Франком. В итоге необходимые меры по организации дополнительного транспорта в часы прибытия на работу и с работы домой будут приняты.

Кстати, медицинское освидетельствование водителей не входит в перечень плановой медицинской помощи, поэтому, по словам вице-губернатора, все водители как общественного транспорта, так и обслуживающие работающие предприятия, необходимый медосмотр проходят.

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«Мы с ним об этом договорились, поэтому, думаю, этот вопрос снимем», - рассказал Виталий Снесарь.

Кроме того, Вячеслав Франк обозначил меры, которые будут приниматься в краевом центре для предотвращения распространения коронавируса.

В ближайшее врем городские структуры будут заниматься дезинфекцией общественных мест. Речь идет о площадях. Остановках общественного транспорта, других плоскостей, которые предполагают наличие людей даже в режиме повышенной готовности. Работать в этом режиме город планирует уже в ближайшие выходные, соответствующие решения приняты, по информации Франка. Необходимые для этого средства выделены.

Санобработка подъездов жилых домов – задача управляющих компаний. С ними необходимо выстраивать работу, считает Снесарь.