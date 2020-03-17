Половина новых квартир в Алтайском крае осталась непроданной

Новости 02.04.2020 17:30 208

Более половины площадей в новостройках Алтайского края не продано, передает «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на данные Госинспекции.

На сегодняшний день на территории Алтайского края заключено 9 492 договора участия в долевом строительстве. Совокупная жилая площадь купленных объектов составляет свыше 489 тысяч кв. м, это – 46% от общей площади выставленных на продажу квартир. В регионе на сегодняшний день строится 90 многоквартирных домов.

Однушки нужнее

Студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры всегда раскупаются активнее, в то время как многокомнатные квартиры застройщики иногда не могут продать на протяжении нескольких лет после сдачи дома. Их средняя стоимость которых начинается от 4,5 млн рублей, а площадь достигает 80-100 кв. м.

Периферия покупает меньше

Как правило, невостребованных квартир больше в небольших муниципалитетах и городах с меньшей покупательской способностью, таких как Новоалтайск, Бийск или Заринск. В то же время, в новостройках Барнаула даже фиксируется дефицит на ходовые квартиры с ближайшим сроком сдачи и новостройки в районах с развитой инфраструктурой. Важна также и репутация застройщика.

Ранее алтайский министр строительства Иван Гилев говорил лишь о трети нераспроданных квартир. В 2018 году было построено почти 800 тысяч кв. м жилья. 260 тысяч кв. м на момент сдачи не нашли своего покупателя.